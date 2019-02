Llega a España 'The coaching show - El mejor día de tu vida' Comunicae

lunes, 25 de febrero de 2019, 08:01 h (CET) Un espectáculo innovador y sin precedentes en España, en el que se combina el coaching, actuaciones musicales, humor y baile “The coaching Show - El mejor día de tu vida” una nueva forma de entender el coaching motivacional, llega a España de la mano de Antonio Lara, coach, escritor y productor ejecutivo de este espectáculo, que no dejará indiferente a nadie.

Sin lugar a dudas, el coaching es un fenómeno de masas, que cuenta cada vez, con un mayor número de seguidores en todo el mundo y que se ha puesto de moda en lo últimos años. Actualmente para combatir el stress , la rutina, los problemas cotidianos y en definitiva, para ser más felices y exitosos en la vida personal y profesional, son millones de personas las que se ponen en manos de estos gurús de la neurociencia, que con sus palabras remueven los sentimientos más reprimidos del “yo” interno.

Ejecutivos de compañías multinacionales, equipos de ventas, estrellas del pop, modelos, famosos, deportistas y en general todo tipo de personas se han convertido en fervientes seguidores de este tipo de eventos, que les ayuda a obtener una sobredosis de energía positiva con la que superar adversidades y enfrentarse a todo tipo de retos.

En la actualidad, Tony Robbins, el gurú de los gurús del coaching, es capaz de llenar estadios enteros en todo el mundo, donde el público asistente vive un éxtasis energético, que es capaz de cambiar sus vidas de la noche al día.

“The coaching show” se presenta en Barcelona el domingo día 31 de Marzo en el Teatro Zorrilla de Badalona y contará con la participación de los Coaches:

Eduardo Sánchez , Vicepresidente de la academia europea de neurociencias, experto en la ley de la atracción, quien entre otros, ha escrito el libro “Cómo usar el secreto” .



El propio Antonio Lara con una trayectoria de más de veintiocho años en el mundo del coaching personal y financiero, escritor del libro “Cambia tu vida ahora - los 4 dones de la felicidad.



Luis Font , reconocido Business Coach, director general de Agile Sales y autor del libro “La revolución de las ventas”.



Ester Vega , Coach y escritora de los libros “Sueña en grande”, “Yo soy abundancia” y “La guía del éxito para la mujer emprendedora”.



Ana Merlino , psicóloga, formadora, coach MCC (Master Certified Coach) por la ICF (International Coach Federation) y mentora.



Edu Arjona, joven coach y emprendedor con una dilatada experiencia en el networkmarketing.

Además el show contará con grandes profesionales de las artes escénicas y cabe destacar entre ellos a Maribel del Pino, coreógrafa, ex-profesora del programa de televisión “Fama a Bailar”, y actriz recién nominada a los Goya por su papel en la película “La Tribu”, quien en la actualidad dirige la academia de baile “Tribu Urbana Center”en Badalona.

Sin lugar a duda “The coaching show - El mejor día de tu vida” es un verdadero espectáculo de coaching motivacional que nadie puede perderse.

Se puede comprar la entrada y encontrar mayor información en la web oficial:​ www.thecoachingshow.net

Video Oficial del evento: https://www.youtube.com/watch?v=jbyyf1ZT3DM

Vídeos

The coaching show



MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.