El Valencia resucita en el Villamarín

El Valencia CF sacó un empate (2-2) en el minuto 92 ante el Real Betis en la ida de la semifinal de Copa del Rey celebrada este jueves en el Estadio Benito Villamarín, el que será sede de la final el próximo 25 de mayo, un choque de alto ritmo e intercambio de golpes en el que los locales mandaban 2-0 a 20 minutos del final, cuando Cheryshev y Gameiro resucitaron a los valencianos.



Sin el glamur del Clásico, pero dos equipos con vitrinas, el pulso entre béticos y valencianistas se confirmó como igualado, intenso y largo. Dio para mucho ya el primer asalto, que tuvo el Betis en su mano para acercar volver a casa como anfitrión de la final. La reacción visitante la lideró y culminó Gameiro con el 2-2 en el minuto 92. Los tantos de Loren y Joaquín, de gol olímpico, perdieron peso de cara a la vuelta dentro de tres semanas en Mestalla.



El ambiente y el premio de la eliminatoria dejó una bonita lucha desde el inicio, con intercambio de dominio y llegadas y el gol al borde del descanso de Loren. A las llegadas le faltaban el último pase y fue el Valencia el que avisó primero. Soler afinó ese último envío para encontrar a Rodrigo, que forzó el paradón de Joel.



En el córner posterior, el meta local tuvo de nuevo que lucirse en el remate de cabeza de Mina. Sin el balón y con un alto ritmo, al Betis le costó recuperar la compostura, en un cambio inesperado de guion por la lesión a los 10 minutos de Bartra y la entrada de Javi García. La réplica terminó llegando y, cómo no, la lideró Canales.



El cerebro bético, curiosamente gozando de espacios, se la puso a Guardado y el balón del mexicano se cruzó en exceso sin entrar en la portería. Después, una internada de Joaquín no encontró rematador. Con las cartas sobre la mesa, el Valencia se volvió a despistar, en un saque de esquina en corto, con el balón de Canales a Sidnei en el segundo palo y Loren dispuesto en la olla.



EL VALENCIA ENFRÍA LA EUFORIA BÉTICA

A presión estaba el Villamarín, para celebrar la ventaja antes del descanso y explotar en la reanudación. Los de Marcelino volvieron a amagar, en especial con las carreras de Rodrigo, pero quien derribó de nuevo puerta fue el Betis y su eterno Joaquín. El capitán bético se volvió loco con un gol olímpico que confirmó el VAR, otro saque de esquina que, con más dolor si cabe, condenaba al Valencia.



El cuadro 'che' movió el banquillo con Gameiro y Kondogbia, superados por el partido pero a tiempo de cambiar el guion y con la vuelta en casa. Un gol lo cambiaba todo, la sentencia bética o el salvavidas 'che'. Gameiro entró con buen pie para ofrecer su carrera y poner el pase de la muerte a Cheryshev. Así se metió de lleno en la pelea el Valencia, con 20 minutos por delante que aún prometían.



La gasolina parecía no dar para mucho más, salvo para Gameiro. Setién hizo debutar a Jesé, sin que el Betis se volcase, y con una ocasión final de Mandi en saque de esquina. El Valencia no se volvió loco después del subidón del 2-1, pero se estrelló en el larguero con Cheryshev y terminó sacando el empate con Gameiro, bien asistido por Rodrigo, en el descuento.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL BETIS, 2 - VALENCIA CF, 2. (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL BETIS: Joel; Mandi, Bartra (Javi García, min.10), Sidnei; Joaquín, Carvalho, Guardado, Junior (Francis, min.80); Canales, Loren (Jesé, min.78) y Lo Celso.



VALENCIA: Jaume; Piccini, Garay, Gabriel, Gayá; Parejo, Coquelin (Kondogbia, min.58), Soler (Wass, min.78), Cheryshev; Mina (Gameiro, min.58) y Rodrigo.



--GOLES:

1 - 0, min.45, Loren.

2 - 0, min.54, Joaquín.

2 - 1, min.70, Cheryshev.

2 - 2, min.92, Gameiro.

--ÁRBITRO: Del Cerro Grande (C.Madrileño). Amonestó a Junior (min.15) por parte del Betis. Y a Rodrigo (min.52), Soler (min.65) y Parejo (min.73) en el Valencia.



--ESTADIO: Benito Villamarín, 57.123 espectadores.