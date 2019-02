Desconfiemos de Pedro ‘Plagio’ Sánchez

No me explico cómo un presidente de Gobierno, con gran parte de sus ministros corrompidos, se atreve a salir en los medios. No sé si es ignorancia, pero de lo que sí estoy seguro es de su inutilidad. Hasta en sus salidas a Europa se lo han hecho ver, pero no se entera. Su chulería barata se lo impide ver la realidad. El propio Nicolás Maduro --socialista, como Pedro 'Plagio'-- no ha escatimado adjetivos hacia él, desde mentiroso, pasando por impresentable y llegando hasta felón; esto último también lo ha copiado la oposición, no solo por copiarlo sino por hacer honor a la verdad.

Parece como si se creyera el salvador de algo. Como si España hubiera surgido cuando él apareció. Pero vamos a ver cómo se defiende ahora, en el momento en que su propia gente le está diciendo a la cara: "¡Eres tonto, muy tonto e inútil, a la vez!". Por otra parte, le va a crear muchos problemas la figura que le ha trasladado el Gobierno catalán del tal Torra; sí, me refiero a la figura del "RELATOR".





Me gustaría saber qué es eso del "relator". ¿Un notario? ¿un coordinador? ¿un contador de lo ocurrido? ¿un cuentacuentos? Para eso se lleva un secretario o un notario y cuestión resuelta. Pero lo que quieren significar los miembros del Gobierno golpista catalán es un mediador. ¿Apostamos? Y pedirán un mediador de su cuerda, como hicieron los etarras. En caso contrario, dirán que el Gobierno español no quiere dialogar; de todos es sabido que si no se les da lo que ansían tienen tendencia a exteriorizar ese exabrupto tan corriente de: "¡Facha!", "¡Fascista!"





Nunca debe admitir el Gobierno de Pedro 'Plagio' Sánchez la figura de un mediador y menos la de un mediador internacional. Porque de esa forma están dando a entender que hay un conflicto entre Estados. Y eso no es así, no solo no hay un conflicto entre Estados sino que lo que existe es un problema de golpe de Estado cometido por unos políticos imprudentes, sectarios y con chulería canallesca. Sí, los políticos de segunda de una autonomía española contra el Estado español, sin más recorrido Pero en el exterior ya nadir se cree nada de cuanto cuentan; algo así como la falsa Historia que están construyendo desde el Instituto de Nueva Historia de Cataluña, donde personajes como Cucurrull no sienten vergüenza en decir que El Cid, Santa Teresa o Lazarillo eran de Barcelona. Precisamente, por afirmaciones así nunca llegarán a académicos de la Historia española y sí a excéntricos bufones.





Otro problema serio que se le puede venir encima al presidente es si comete el error, y tal vez delito, de indultar o proponer el indulto a los insurgentes, hoy golpistas presos y pendientes de juicio. Todo lo que sea una sentencia de menos de treinta años --como la que se le impuso a don Antonio Tejero-- será sospechosa para la ciudadanía, como sigue siéndolo la del 11-M. Y puede ser la tumba definitiva de Pedro 'Plagio' y su Gobierno. Del señor Plagio se puede esperar todo: desde el arresto del fiscal para que no acuse hasta planear la fuga de los golpistas o "matar" a Montesquieu.





Esa es la credibilidad de Pedro 'Plagio´; es decir, ninguna. Pero tampoco tiene credibilidad su Gobierno ni su partido. Es más, doy un dato: desde la cal viva, todo puede pasar en el PSOE. Afirmación con la que estoy de acuerdo, pero que no es mía sino del marqués de Galapagar en sede parlamentaria.