Las matemáticas son más importantes de lo que pensamos

Fuente: geralt/Pixabay

¿Quién no ha pensado alguna vez en el colegio que saber realizar una ecuación de segundo grado no vale absolutamente para nada en la vida diaria si no se va a ser matemático o algo relacionado con la ciencia? Pues seguramente todos lo hemos hecho al enfrentarnos a ese temido examen.

Pero, como seguramente ya se ha tenido alguna vez la ocasión de comprobar, esto no es del todo cierto. Sin duda no ha sido necesario realizar una ecuación de segundo grado, pero sí que es cierto que hay sucesos en el día a día que necesitan al menos unos cuantos conceptos de matemáticas. Aquí se pueden encontrar algunos ejemplos. Saber dónde ganar dinero

Invertir

Impuestos

Tener una defensa fuerte ante las ‘fake news’ Saber dónde ganar dinero No, esto no significa que una persona con conocimientos de matemáticas sepa cómo ganar dinero, ni muchísimo menos. Lo que sí puede saber es dónde ganar dinero y dónde no. Así, alguien que sepa de números no debería jugar nunca a la lotería, ya que las probabilidades de que toque un gran premio son muy cercanas a cero.

Este es un gran ejemplo. Si la gente supiera realmente lo que implica jugar a la lotería, es decir, tirar dinero a la basura, no jugaría. Y para ello, viene genial saber de matemáticas y de cómo funcionan las probabilidades.

Por el contrario, la gente que sabe de matemáticas, que sabe de números, a los que les gusta este mundo tan poco comprensible para muchos, puede perfectamente apostar o jugar en el casino con la conciencia de saber que tiene opciones de ganar dinero. De hecho, este tipo de personas suelen calcular bien las probabilidades de cada tirada o de cada apuesta con el fin de ajustarla al máximo en cuanto a opciones de victoria y posible premio a conseguir. Pues bien, son este tipo de gente la que se suele dedicar a realizar pautas y estrategias para jugar online que son realmente prácticas para todo aquel que empiece en este mundo del juego a través de internet. Invertir

Las inversiones suelen, en su gran mayoría, tener riesgos, que pueden llegar a ser asumibles o no, por los inversores. Este es uno de los puntos en donde una persona con conocimientos matemáticos tiene ventajas con respecto al resto. Y es que saber calcular si el riesgo es asumible o no en función de la capacidad financiera que se tenga es fundamental para ser un gran inversor.

Sí, es cierto que en este punto quien tenga más capital puede asumir riesgos mayores y, por tanto, ganar más dinero a la larga, pero en caso de igualdad financiera, lo que marca la diferencia es el cálculo de estos riesgos. Además, es totalmente necesario a la hora de invertir tener conocimientos, al menos generales, de estadística y cálculo. Hay que leer mucha información financiera para conseguir un alto nivel de conocimientos y esta está claramente marcada por las matemáticas, sea el tipo de inversión que sea. Impuestos

‘En este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y de los impuestos’ (Benjamin Franklin). Uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos dejó esta frase para la posteridad.

Una frase que da cuenta de la importancia de los impuestos en la sociedad, dejándolos prácticamente al mismo nivel que la muerte, al menos en lo que a eternidad se refiere. Y a pesar de que todos los que vivimos en sociedad damos por hecho que hay que pagar impuestos, lo cierto es que poca gente los entiende de verdad.

Por ello es necesario tener un cierto nivel de matemáticas, porque se estará más cerca de comprenderlos y, en función de ese caso, estar en contra o a favor de ellos. Y sí, es posible que cuantos más conocimientos matemáticos se tengan, más conocimientos fiscales vengan de la mano y, posiblemente, se pueden llegar a pagar menos impuestos de los que pagan los que apenas saben nada de números.

Tener una defensa fuerte ante las ‘fake news’ Fuente: GDJ/Pixabay

Uno de los mayores peligros con los que cuenta una sociedad con libertad de expresión se encuentra en el hecho de que cualquiera puede decir lo que quiera. Y eso puede llevar, y de facto lo hace, a que muchas informaciones que salen en los distintos medios, sobre todo en internet, sean falsas.

¿Cómo se puede luchar contra ello? Bueno, un espíritu crítico viene genial, pero ese espíritu puede quedar totalmente masacrado ante la falta de conocimientos. Por eso, alguien que sepa de matemáticas estará mucho más protegido ante las ‘fake news’ económicas o de otra índole con la que las redes sociales inundan los time-line de los usuarios.

Obviamente, se habla de ‘fake news’ como el fenómeno más popular, pero hay que tener en cuenta que incluso muchos partidos políticos intentan dirigir a sus posibles votantes a través de programas o promesas que a oídos poco educados pueden sonar muy bien pero que a ojos de especialistas o gente con más conocimiento pueden parecer todo lo contrario.

Por eso siempre es mejor tener conocimientos matemáticos porque, por suerte o por desgracia, la economía es la base de la sociedad en la que se vive, es la que mueve absolutamente todo y comprenderla da bastante ventaja respecto al resto de la gente.

‘The economy, stupid’ (Propaganda electoral de la campaña de Bill Clinton para la presidencia de los Estados Unidos en 1992).