Diferencias entre mercado monetario y mercado de capitales El principal propósito de un mercado financiero, es el de fijar precios para el mercado global, subir el capital y transferir tanto liquidez como riesgo Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 30 de enero de 2019, 09:14 h (CET) Tanto el mercado monetario como el mercado de capitales son dos tipos de mercados financieros.

En el mundo financiero existen muchos tipos de mercados, sin embargo, los más comunes y utilizados son el mercado monetario y el mercado de capitales.



Principales diferencias Tiempo de inversión La principal diferencia ente estos dos tipos de mercado, es que el mercado de capitales se usa para inversiones a medio y largo plazo (superior a 18 meses), mientras que el mercado monetario es para inversiones a corto plazo, como máximo de un año.

Riesgo En el mercado de capitales, el riesgo para los inversores es elevado, debido a que nadie asegura la rentabilidad del capital invertido. El riesgo en las inversiones suele clasificarse por agencias de “rating” o de calificación crediticia.

El riesgo en el mercado monetario es menor, debido a la gran solvencia de sus emisores y al hecho de que los productos financieros asociados a este tipo de mercado ofrecen inversiones con capital asegurado. Normalmente se utilizan los productos del mercado monetario para “aparcar” capital durante un determinado período.

Productos financieros Ambos mercados utilizan productos financieros distintos. En el caso del mercado de capitales, se pueden encontrar una gran variedad de productos con distintos niveles de riesgo. Entre estos productos, los más conocidos son los productos del mercado de valores, como las participaciones o acciones de sociedades mercantiles que cotizan en la bolsa.

En el mercado monetario los productos usados son bonos del tesoro, depósitos bancarios, letras de cambio y pagarés de empresas entre otros.

Propósito El principal propósito del mercado de capitales, es el de ayudar a satisfacer las necesidades de liquidez para negocios o empresas a largo plazo, ya que este tipo de mercado ofrece una gran liquidez de los títulos que se ofrecen.

En cambio, el propósito del mercado monetario, permite satisfacer necesidades de capital con una deuda a corto plazo. Por lo que no se usarían productos del mercado monetario para, por ejemplo, financiar proyectos a gran escala o para mejoras en el capital.

Clasificación El mercado de capitales se divide en dos categorías: el mercado primario y el secundario.

En el mercado primario se encuentran las acciones emitidas por sociedades mercantiles recién salidas a concurso en donde los inversores compran dichas acciones.

En el mercado secundario se encontrarían aquellas acciones ya emitidas y que se están comercializando entre inversores.

En cambio, en el mercado monetario no existe dicha división entre mercados.

Retorno de inversión (ROI) En el mercado de capitales, el retorno de la inversión es mucho más elevado en comparación con el mercado monetario, sobretodo en el mercado primario.

Eso es debido a que el mercado de capitales normalmente se trabaja con inversiones de capital elevadas con productos que ofrecen mayor riesgo, lo que a la larga ofrece una rentabilidad más elevada.

En cambio en el mercado monetario, el retorno de la inversión tiende a ser menor. Ya que normalmente el rendimiento se calculará a partir de un tipo de interés variable, normalmente bajo y acorde con la inflación.

Conclusión A la hora de elegir qué tipo de mercado financiero se adapta mejor a las necesidades de uno, hay que evaluar las ventajas y desventajas que ofrece cada tipo de mercado.

Si lo que queremos es tener nuestro capital asegurado durante un corto espacio de tiempo, quizá la mejor opción sea recurrir a un producto del mercado monetario. Mientras que si lo que buscamos es tener un alto rendimiento a largo plazo, puede que nos convenga más un producto del mercado de capitales. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.