Una herramienta convierte el residuo del aceite de oliva en un agente contra el cambio climático Gracias a una alianza empresarial hispanoitaliana Josu Gómez Barrutia

jueves, 7 de febrero de 2019, 08:20 h (CET) La empresa BTM Simbiosis participada en un 40% por la Spin Off del mismo nombre nacida en la Universidad de Pisa crea un revolucionario sistema a través de microorganismos capaz de llevar a cabo la recuperación del residuo originado en el proceso de fabricación del aceite de oliva, generando al mismo tiempo una propuesta de valor de abono orgánico que sirve como elemento de recuperación de los suelos.

De esta forma y como señala Quiterio Torralba empresario impulsor de esta iniciativa “ BTM Simbiosis es una propuesta de valor que busca desde la economía circular responder a los retos de la desertificiación, el cambio climático y la gestión de los residuos, generando al mismo tiempo progreso económico y empleo” De esta forma, BTM simbiosis ofrece no sólo una propuesta eficaz sino además un proceso de fabricación de un compost 100% Vegetal, usando solo pulpa de aceituna como materia prima y que consigue además parámetros estandarizados de fabricación sin depender del lugar donde se fabrique.Algo que a juicio de los promotores de esta iniciativa supone una facilitación de los procesos.

Con una planta de Biogas funcionado en Taranto (Italia) como prototipo BTM Simbiosis va más allá en su proceso de crecimiento empresarial ofertando además plantas que son capaces de generar energía desde el componente del residuo del aceite dando un nuevo uso que va más allá de la planta del compostaje y la generación de compost. Economía circular y agricultura regenerativa son las propuestas de estos jóvenes emprendedores hispanoitalianos que buscan llevar a cabo un importante desarrollo económico en el mercado europeo e internacional.

