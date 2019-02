Las tiendas online españolas son cada vez más seguras El 98% ofrecen la posibilidad de valorar sus artículos Redacción Siglo XXI

miércoles, 6 de febrero de 2019, 09:03 h (CET) El martes 5 de febrero se celebró el Día Internacional de Internet Seguro, fecha promovida por la Comisión Europea para concienciar a la población sobre la importancia de usar la red de una forma segura y responsable. En el día a día, utilizamos Internet para realizar todo tipo de actividades, y, cada vez más, transacciones económicas y compras online. Los datos de laCNMC demuestran que el primer trimestre de 2018 fue el más fuerte de la historia, con más de 8.900 millones de euros generados en ecommerce. Según los datos de un estudio realizado por idealo.es las tiendas online españolas son cada vez más seguras, ya que la mayoría están adaptando las medidas necesarias para asegurar una experiencia de compra segura para el consumidor.

A pesar de ello, el 8% de las tiendas españolas aún no cuenta con un protocolo https:// en su página. Incluso, la mitad de ellas ni siquiera cuenta con este protocolo tan necesario en la pasarela de pago. Este protocolo https (Hyper Text Transfer Protocol Secure) nace ante la necesidad de incrementar la seguridad del protocolo http, el cual utilizan los navegadores para comunicarse con los servidores web, permitiendo al usuario visitar todo tipo de páginas sin ofrecer una experiencia de usuario del todo segura y se ha convertido en uno de los principales aspectos a tener en cuenta para navegar de forma segura.

Aun así, es muy favorable ver que el 98% de las tiendas online españolas dan la posibilidad a los usuarios de incluir valoraciones de sus productos, una de las fuentes que los consumidores consideran más fiables a la hora de hacer compras. Además, prácticamente todos los servicios españoles de ecommerce incluyen en su página web las condiciones legales y ofrecen detalles de contacto. Estos datos demuestran que el compromiso de la mayor parte de las tiendas online españolas con la seguridad online es real, pero aún queda camino por recorrer.

Qué hay que tener en cuenta para comprar de forma segura

Además de comprobar los puntos antes mencionados, algunas cuestiones que debe tener en cuenta el comprador para saber que está realizando una compra de forma segura en determinado sitio web, son: ¿Los precios son realistas y tienen el IVA incluido?: Si los precios son extremadamente bajos o no incluyen los porcentajes legales directamente en su precio, cabe la posibilidad de que nos encontremos ante algún tipo de fraude, o que a la hora de realizar el pago nos encontremos que la cantidad a depositar es mucho mayor de la que pensábamos. ¿Hay varias formas de pago seguro?: El hecho de que la tienda online ofrezca varias opciones de pago seguro demuestra que el consumidor está protegido, además de que la propia tienda online es de confianza para bancos u otras plataformas de pago online seguro. ¿Cuáles son las condiciones de devolución? : Las condiciones de devolución deben ser claras para el usuario antes de realizar la compra. Si no es así, conviene contactar con la tienda para no recibir sorpresas negativas una vez adquirido el producto y recibir estas condiciones por escrito. ¿La información de los productos es detallada? : Cuanto más detalle se ofrezca sobre el producto, mejor; la información demuestra que el Marketplace es transparente, sabe lo que está vendiendo, y quiere que el usuario decida por sí mismo teniendo todos los detalles de antemano. ¿Las opiniones de usuarios son favorables?: Una de las grandes ventajas que ofrece internet son las valoraciones y opiniones de usuarios. Se trata de experiencias personales, comentarios y valoraciones numéricas que ofrecen otros consumidores que han tenido buenas o malas experiencias de compra similares. Es importante comprobarlas antes de decidirse, ya que nos pueden dar pistas sobre la fiabilidad de la tienda.

"La seguridad a la hora de comprar por internet es esencial; el usuario debe confiar en sus marketplaces y tiendas ecommerce. Es necesario que haya un compromiso por parte de las tiendas online que muestre al usuario que actúan con ética y transparencia", declara Adrián Amorín, Country Manager de idealo.es, que añade: "A pesar de que la mayor parte de las tiendas online españolas son bastante seguras, es necesario que los consumidores tomen conciencia sobre los peligros a los que pueden exponerse al comprar online, que se hagan este tipo de preguntas antes de comprar para asegurarse no sólo de que sus datos y cuentas están a salvo, sino de que están realizando una transacción en una tienda fiable y legítima".

