Gente de barrio Peonzas, peleas, desengaños amorosos, “manguis” y orgullo de barrio Raúl Galache

@RaulGalache

viernes, 1 de febrero de 2019, 09:00 h (CET) Entre los que crecimos en el sur de Madrid (Usera, Villaverde, Orcasitas, la Ciudad de los Ángeles), pervive un cierto orgullo de barrio; esos barrios, como dice Luis Alberto de Cuenca, “hechos para la droga y el desahucio”; esos barrios de trabajadores que se deslomaron para que sus hijos estudiaran en la universidad.

No sabría decir de dónde surge ese orgullo que aflora reforzado por un acento rasposo de jotas en lugar de eses (“yo ejjjjque soy de la Ciudad de los Ángeles”). Tal vez se deba a que uno siente apego a su infancia, si esta fue feliz; o a que unen mucho los partidos de fútbol en los solares, con aquellos mojones de abrigos marcando las porterías; o a que la calle era el lugar donde todo pasaba: las heridas en las rodillas, el miedo a los “manguis”, los primeros desengaños amorosos; o acaso sea un reconocimiento a nuestros padres, que vinieron del pueblo con su maleta cargada de chorizos, dignidad y principios.

El caso es que el barrio formaba parte de nuestra identidad, era un rasgo que enarbolábamos, como ser del Atleti o lanzar con destreza la peonza. No sé cuál es el motivo de tal orgullo, pero, hasta dónde yo recuerdo, no he oído a nadie presumir de ser de La Moraleja. A lo mejor es que ellos no lo necesitan, claro; o a lo mejor es que ellos no son gente de barrio. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ICE (Iglesias, Carmena, Errejón), hielo en la izquierda Carmena representa una reminiscencia del pasado con más capacidad para adherir personas sueltas que para organizar Campanella ​Por fortuna, disfrutamos de un sinnúmero de adelantos de impresionantes características. Bastará una simple mirada hacia unos pocos años atrás y los progresos se pondrán de manifiesto Progresos decadentes El lamentable lastre tolerado en torno al progreso, convierte a este retrógrado para la convivencia Me sorprende nuestro mundo Un mando capaz de conmoverse por el niño que cayó a un pozo y que no se inmuta por cien mil niños abortados cada año Monseñor Sebastián A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de conocer a bastantes cardenales y prelados de la Iglesia Católica