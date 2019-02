Monseñor Sebastián A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de conocer a bastantes cardenales y prelados de la Iglesia Católica Manuel Montes Cleries

viernes, 1 de febrero de 2019, 08:42 h (CET) Mi experiencia con distintos miembros del Episcopado y el Cardenalato ha tenido diversas vicisitudes. Algunos de ellos se han mostrado cordiales y cercanos; otros distantes y poco receptivos. La condición humana es así; cada uno es cada uno y el carácter se puede dulcificar o empeorar, pero difícilmente se puede ocultar.

Con Don Fernando Sebastián, recientemente desaparecido, me he encontrado en diversas ocasiones. La primera, fue cuando se hizo cargo de la Diócesis de Málaga provisionalmente. Nos recibió a un grupo de seglares para conocer nuestro trabajo en la primera evangelización. Lo que más me impactó fue una frase que me quedó grabada para siempre: “en el próximo siglo XXI la evangelización la tendrán que llevar a cabo los seglares… o no prosperará”.

Años después le escuché una ponencia en el Ifema, en Madrid, en un congreso nacional de seglares, en el que insistió en la misma idea. Lo tenía muy claro.

En tiempos más recientes me lo encontraba en el antiguo seminario, donde vivía ahora. Siempre tenía unos minutos para interesarse por las actividades que nos llevaban allí.

Monseñor Sebastián lo tenía muy claro. Tenía un concepto positivo del papel del seglar en la Iglesia y no dudaba en transmitirlo. Para muchos de nosotros –y para mí, especialmente- ha sido una fuente de luz y de guía en este cristianismo que está pasando, como siempre, tiempos difíciles. Descansa en paz. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Gente de barrio Peonzas, peleas, desengaños amorosos, “manguis” y orgullo de barrio ICE (Iglesias, Carmena, Errejón), hielo en la izquierda Carmena representa una reminiscencia del pasado con más capacidad para adherir personas sueltas que para organizar Campanella ​Por fortuna, disfrutamos de un sinnúmero de adelantos de impresionantes características. Bastará una simple mirada hacia unos pocos años atrás y los progresos se pondrán de manifiesto Progresos decadentes El lamentable lastre tolerado en torno al progreso, convierte a este retrógrado para la convivencia Me sorprende nuestro mundo Un mando capaz de conmoverse por el niño que cayó a un pozo y que no se inmuta por cien mil niños abortados cada año