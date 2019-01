El uso de internet: La cara oculta de la historia ¿Qué es lo que hace que haya un lado oscuro en el uso de internet? Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 30 de enero de 2019, 09:12 h (CET) Cuando en la mitad de la década de 1990 el uso de internet comenzó a expandirse poco a poco para terminar siendo una herramienta que hoy usan miles de millones de personas en el mundo, nadie imaginó las utilidades que íbamos a darle. Todas esas opciones, que en algunas oportunidades parecen ser infinitas, presentan ventajas y desventajas.

Lo primero que surge ante un análisis rápido y no demasiado profundo es todo lo positivo que la web tiene para nosotros, como servicios de correo electrónico, sitios web para obtener o verificar información, escuchar música, hacer compras, mirar películas, aprender a hacer nuevas actividades, trabajar y estudiar más rápidamente, comunicarnos con cualquier persona en los puntos más alejados del planeta, etc.

En general usamos internet para trabajar, hace trámites, comunicarnos y también en nuestros momentos de ocio. Hoy en día, la búsqueda de entretenimiento es una de las razones principales por las que nos conectamos a la red. Las posibilidades son muchas y a veces es difícil elegir. Desde las mejores películas y series hasta todos los juegos de casino NetBet al instante, todo es posible online.

La cara oscura de la luna Entonces, ¿qué es lo que hace que haya un lado oscuro en el uso de internet. En primer lugar, muchas personas le tienen miedo al robo de la identidad, sobre todo de datos personales que nos pueden perjudicar en nuestra vida financiera. Por otro lado, el uso de internet para niños y adolescentes debería ser controlado por los adultos. Se ha hablado mucho sobre los efectos negativos que internet podría tener sobre la salud, especialmente cuando su uso es compulsivo y se convierte en una adicción como cualquier otra. Aunque algunas personas creen que muchas de estas desventajas son un mito, una gran cantidad cree que son verdad.

Novedades en internet Cada vez se ofrecen más servicios en internet que solo se pueden hacer realidad gracias a la web. Por ejemplo, los servicios y seguros médicos ahora tienen su propia aplicación para que los afiliados pueden consultar un médico online si lo necesitan. Asimismo, las plataformas de cine, series y teatro online son un éxito en todo el mundo, como los servicios de entrega a domicilio. Resultaría imposible dejar de mencionar a las redes sociales. Todo empezó con Facebook, pero no terminó allí. Hoy en día, existen muchas redes sociales (¿más de 100?) clasificadas en diferentes categorías. Sin embargo, las más usadas hoy llegan a un numero de aproximadamente a veinte.

