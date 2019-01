5 consejos para tener un baño limpio, fresco y ordenado que propone hormicasa.es Comunicae

martes, 29 de enero de 2019, 16:08 h (CET) El baño es una de las estancias de la casa que más se utiliza, y mantenerlo limpio y ordenado no es tarea fácil, y es casi, una misión imposible cuando se tienen niños en casa Para conseguir oxigenar el baño es una buena idea poner en él alguna que otra planta, las planta más idóneas son los cactus, los helechos, el bambú o el aloe vera, porque además de oxigenar el ambiente, relajan y completan la decoración.

5 trucos para conseguir que el baño luzca más limpio, fresco y ordenado que facilita la inmobiliaria de Lanzarote hormicasa.es:

Cortinas de ducha, cuanto más larga mejor: Una cortina de ducha larga hace que la habitación parezca más espaciosa, y si es de color blanco, transparente y sin dibujos, mejor.

Espejos, mejor si son enmarcados: Un espejo enmarcado luce más lujoso y le da un toque de glamour al baño.

Ahorrar espacio, con organizadores es más sencillo: Poner un organizador de jarra en la pared, dentro de los muebles de baño, repisas, estanterías, etc. Comprar organizadores de baño.

Espejos, que ocupen: Mejor si van desde el techo al suelo, porque crean la ilusión del espacio más amplio y dará mucha amplitud.

Maximizar el espacio: Usando ganchos de pared se consigue aprovechar mejor el espacio. Pero hay que tener en cuenta que no hay nada más desagradable que una toalla húmeda. Y para evitarlo, en bueno usar toalleros de barra que permitan extender bien el textil para que se seque entre uno y otro uso.

Ana Fernández directora comercial de la inmobiliaria hormicasa.es aconseja a los futuros compradores de una casa, que examinen bien las posibilidades que les puede ofrecer la estancia más usada de la casa, y que sopesen la opción de realizar una reforma en el baño, o baños, antes de entrar a vivir en ella, si llevando a cabo estos 5 consejos no se consigue que el baño luzca limpio, fresco y ordenado, para optimizar mejor el espacio del que se dispone.

