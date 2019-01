El Complejo Soto del Henares abre sus puertas para acoger numerosas actividades en la naturaleza en Madrid Comunicae

martes, 22 de enero de 2019, 15:38 h (CET) Una amplia oferta de actividades en medio de la naturaleza, así como unas instalaciones de calidad para su disfrute, constituyen las bases de la creación del Complejo Agroambiental Soto del Henares Situado en la finca El Encín de Alcalá de Henares, el Complejo Soto del Henares se ideó para impulsar las actividades en plena naturaleza en un entorno donde se desarrolla educación ambiental y actividades de ocio al aire libre.

Según sus responsables, se trata de una alternativa educativa, de ocio y de tiempo libre a solo 100 metros de la ribera del río Henares, en uno de los espacios protegidos de la Comunidad de Madrid.

Con áreas de campiña, parque agrotemático, lagunas y una formación geológica muy particular, el Complejo Agroambiental Soto del Henares forma un espacio idóneo para aquellos que disfruten de actividades en entornos naturales, entre las que se incluyen rutas de senderismo adaptadas, con dos observatorios de aves.

Una de las ofertas educativas que ya ofrece son las estancias y visitas de día, a las que se añadirán en verano los campamentos infantiles para dar a conocer todos los recursos medioambientales de los que se disponen en este recinto.

Además, ofrece huertos de ocio para alquilar e invernaderos propios, en los que llevar a cabo tareas relacionadas con la horticultura.

El Complejo Agroambiental Soto del Henares cuenta también con viñedos propios y comparte la instalación del IMIDRA, que acoge una colección de 3.500 variedades de vid y una bodega.

93 hectáreas para acoger actividades para todos los públicos

Instalaciones como aulas, laboratorio, teatro, ludoteca, comedor, instalaciones deportivas, multiaventura, piscina o un salón de convenciones se reparten en las 93 hectáreas del recinto, que se puede disfrutar en largas estancias en su hospedería con 123 plazas, destinadas para todo tipo de fines: convivencias, campamentos, inmersión lingüística, viajes de fin de curso, proyectos sociales, celebración de cumpleaños, eventos de empresa, team building, etc.

Por último, cabe destacar la amplia programación para grupos de adultos, tercera edad o con movilidad reducida, para los que se ofrecen accesos y sendas para las actividades adaptadas.

