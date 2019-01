Cinco falsos mitos sobre la motivación a los empleados Coincidiendo con el Blue Monday, se desgrana por qué los empleados están más desmotivados en enero y qué factores aumentan realmente su productividad Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 22 de enero de 2019, 08:49 h (CET) Las vacaciones han llegado a su fin, los días son más cortos y hace frío. A nivel empresarial, se puede afirmar que estas semanas forman parte de una fase caracterizada por la baja productividad, la lentitud y también la falta de creatividad. De hecho, esta época también se conoce como ‘Blue January’.

A pesar de todo, enero también presenta una oportunidad única porque permite reenfocar todos los esfuerzos para motivar a los empleados y también fomentar un entorno laboral más atractivo y gratificante. Los equipos de recursos humanos, personas y liderazgo de la empresa pueden contrarrestar el ‘azul’ de enero y fomentar la productividad de cara a 2019 mejorando la estrategia, sin caer en los típicos hábitos erróneos que teóricamente pretenden enseñar a fomentar la productividad en el trabajo.

Teniendo en cuenta este contexto, un estudio, destaca los mitos más extendidos en lo que a productividad de los empleados se refiere, y es que las empresas que realmente entienden lo que motiva a sus empleados se sienten más seguras en la toma de decisiones y en la creación de un entorno más productivo:

1. Los empleados buscan grandes entretenimientos como mesas de ping pong o actividades en equipo: Todas las compañías más ‘cool’ pueden tenerlo, pero a pesar de que el 40% de las empresas considera importantes los juegos de oficina para los trabajadores, en realidad sólo el 5% de los empleados lo valora. De hecho, según el informe ¿Por qué no trabaja tu fuerza de trabajo?, más de la mitad de los encuestados reconocen percibirlo como una mera distracción.

2. Sólo con decir ‘gracias’ ya es suficiente para demostrar a los empleados que aprecias su trabajo: Dar las gracias supone un gran comienzo y es que el 66% de los empleados encuestados reconoce querer sentirse valorado y reconocido por la compañía. De hecho, quieren sentir que la compañía valora su contribución en el trabajo. Así pues, esto va más allá del hecho de dar las gracias, ya que se trata de un nuevo sistema basado en la recompensa y en el reconocimiento; son casos como enviar un correo electrónico a sus empleados destacando su gran desempeño durante un trimestre o programando una sesión de revisión mensual con la administración. Es importante asegurarse de que el equipo se sienta apreciado y de que también reciba comentarios regularmente.

3. Los horarios de trabajo flexibles y en remoto distraen a los empleados y dañan la productividad Algunas compañías pueden tener dudas cuando se trata de establecer horarios flexibles o teletrabajo, pero lo cierto es que el 81% de los empleados afirma que este tipo de flexibilidad es crucial. Buscan trabajar en un entorno que resulte ser mejor para ellos, ya que esto aumentará su productividad.

¿Por qué motivo los empleados no pueden trabajar desde las 7 am y terminar antes si son más productivos por la mañana? ¿Por qué los padres deben perderse los eventos de la escuela si solamente sirve para “dejarse ver” en la oficina? La idea es considerar la opción de ofrecer una mayor libertad a los empleados para que puedan crear sus propios horarios y trabajar en remoto, especialmente en enero porque es la época más ‘triste’.

4. El bienestar es lo más importante para los empleados durante el mes de enero Es probable que los empleados regresen de las vacaciones con el objetivo de mejorar su bienestar, tanto a nivel mental como físico. Por ello, la empresa debe estar preparada para apoyar estas iniciativas, pero no solamente en enero. El 39% de los empleados encuestados considera que los equipos de recursos humanos podrían hacer más para mejorar su bienestar en el trabajo. A pesar de que enero es un buen momento para comenzar, si no se continúa aplicando durante todo el año, puede percibirse como un gesto vacío por parte de los responsables.

Se pueden ofrecer ventajas como pases de gimnasios o fruta, por poner dos ejemplos, ya que esto garantiza un cierto apoyo para la salud mental y también demuestra que la compañía valora la salud y el bienestar de sus trabajadores gracias a esta cultura. No obstante, todo ello debe aplicarse de forma sostenida en el tiempo.

5. Motivar a los empleados es una prioridad Muchas organizaciones hacen suposiciones para informar de los objetivos de recursos humanos en función del ‘guftfeel’. Ahora bien, los equipos de recursos humanos deberían usar los datos y análisis de los trabajadores para desarrollar perspectivas procesables. ¿En qué momento del año se experimenta una mayor rotación? ¿Se han explorado los datos de las encuestas para comprender qué afecta al compromiso y cuándo? Acceder a ideas viables puede marcar la diferencia entre comprender los mitos y la realidad.

"Si eres una organización que entiende la importancia del reconocimiento real sobre los juegos en la oficina, le otorgas a los empleados la posibilidad de elegir cuándo y dónde trabajan, ofreces programas de bienestar durante todo el año y tomas decisiones sobre los datos en lugar de basarte en especulaciones, entonces estás en el camino correcto para convertirte en una auténtica organización centrada en las personas. Si no es así, tal vez ahora en enero sea el momento perfecto más comenzar", afirma Paul Burrin, VP de Sage People.

