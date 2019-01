Santa Bárbara

Parece ser que este refrán tiene su origen en una Santa del siglo III con una historia de rayos y truenos, muy de la época, que fue adoptada como patrona por los artilleros, hasta el punto de llamar al pañol donde guardan los explosivos: “la santabárbara”.

Hay otro refrán que dice: “a Dios rogando y con el mazo dando”, que no necesita traducción: reza y trabaja. Cierto día escuche una frase que me cierra la idea que quiero desarrollar: “Agotar los medios humanos como si no existieran los divinos y confiar en los medios divinos como si no hubieran los humanos”.

Toda esta retahíla viene a colación del paso por el quirófano, por dos veces en estos días, de un gran amigo mío. Él es uno de mis padres en la fe. De su mano he conocido el cristianismo cercano y solidario, activo y comprometido. Con él he participado en aventuras apostólicas que nos trajeron problemas y satisfacciones.

Mi amigo se ha peleado con muchas instituciones de todo tipo. Esa actitud le ha convertido en una especie de “foxterrier” humano; que ladra mucho, pero no quiere hacer daño a nadie. Un cordero con aspecto feroz.

Días atrás, y ante su última intervención, nos pidió a los “creyentes y a los no creyentes” que rezáramos por él. Cosa que hemos hecho muy gustosamente. Y con un resultado espléndido. Entre los facultativos y la Virgen del Carmen de su devoción, le han sacado adelante.

Enhorabuena hermano. No se puede renunciar a la leche que mamamos. Ni a nuestra medalla, ni a ese Cristo crucificado ante el que hemos consumido muchas horas.

Que Dios te siga bendiciendo con tu talento y tu oración profunda. Te lo mereces porque te lo has ganado. Ahora nos ponemos a orar por Julen, ese chiquillo que ha caído en el pozo de Totalán. Pero apretando a todos los medios humanos para que lo encuentren y lo saquen. Estamos con ellos.