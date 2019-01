El 75% de los comercios online europeos desconoce la nueva normativa de pagos digitales La SCA reducirá las tasas de fraude y ofrecerá más seguridad a los clientes Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 15 de enero de 2019, 13:40 h (CET) El auge del comercio electrónico ha sido un revulsivo para muchos minoristas. Sin embargo, el último estudio de Mastercard ha revelado que el 75% de los comerciosonline europeos desconoce, en gran medida, el nuevo estándar de seguridad que entra en vigor este año.

Diseñado para mejorar la experiencia de pagos digitales, el EMV 3-D Secure (o EMV 3DS) marcará el comienzo de una nueva era de estándares de seguridad para transacciones online y habilitará la SCA con un estándar de industria que apoyará a las nuevas tecnologías como la autenticación biométrica. A pesar de estos cambios, solo el 14% de los comercios online encuestados en Europa ya soporta el nuevo estándar de autenticación. El 51% de ellos afirma que estarán preparados después de septiembre de 2019 o que no tienen planes de implantarlo.

La autenticación reforzada del cliente o SCA será obligatoria bajo la normativa PSD2 a partir de septiembre de este año. Sin embargo, antes de que lo sea, los comercios online deben estar preparados. A continuación, hay dos elementos clave que los comercios online deben verificar antes del verano de 2019:

Ponerse en contacto con su proveedor de servicios de pago para asegurarse de que el negocio esté listo e inscrito en Identity Check para las transacciones realizadas con tarjetas Mastercard. Educar a sus consumidores. Informarles sobre los nuevos cambios en las experiencias de pago, destacando las ventajas de las que se van a beneficiar reduciendo el fraude y aumentando la seguridad de las transacciones.

Paralelamente, los bancos emisores también inscribirán a sus titulares de tarjetas Mastercard en Identity Check y les ofrecerán mejores métodos de autenticación, incluida la autenticación biométrica.

Con el objetivo de ofrecer una experiencia de pago online más fluida para los consumidores con la adopción de esta normativa, Mastercard ha anunciado el lanzamiento de Mastercard® Identity Check, una solución de autenticación de última generación basada en EMV 3DS, que ofrece una experiencia de pago online más integrada. Muchos consumidores ya están acostumbrados a realizar pagos con un solo clic, por lo que esta nueva propuesta de Mastercard está pensada para minimizar las interrupciones e inconvenientes innecesarios en el proceso de pago. Además, Identity Check también respalda los requisitos de autenticación SCA de la Directiva PSD2, que se aplicará a partir del 14 de septiembre de 2019 en 31 países europeos.

Según Paloma Real, directora general de Mastercard, “el comercio electrónico continúa aventajando a las compras físicas y, si bien es algo muy positivo para las tiendas online, también las enfrenta al reto de garantizar que las transacciones digitales sean seguras e infalibles. El pasado septiembre, realizamos con éxito la primera transacción de EMV 3DS. Ahora estamos encantados de integrar nuestra solución Identity Check con EMV 3DS, aprovechando los métodos de autenticación en tiempo real, como contraseñas dinámicas, biometría (incluyendo huellas dactilares, facial, y reconocimiento de iris y voz), para generar una experiencia online más segura en el comercio electrónico del futuro”.

Con tasas de aprobación más bajas y tasas de fraude más altas, la brecha entre las compras digitales y físicas sigue siendo un problema. La tasa de fraude para pagos digitales es diez veces más alta que en el caso de las transacciones físicas en Europa, lo que produce un impacto negativo en el uso y provoca desgaste entre los consumidores.

Para preparar la implementación del Mastercard® Identity Check ™, Mastercard ha llevado a cabo una fase de adopción anticipada. Sus resultados indican que la nueva solución ha acarreado una reducción del fraude, menos tarjetas rechazadas y una autenticación sin problemas para el consumidor. Esto no solo ha mejorado la experiencia del usuario, sino que también ha ayudado a aumentar las ganancias de los comercios y emisores.

“Dado que el comercio electrónico se está convirtiendo en la norma y se incorporan nuevos requisitos regulatorios, se necesitan soluciones innovadoras para garantizar que los comercios continúen satisfaciendo a sus clientes online. Estamos decididos a incrementar el nivel de autenticación, pudiendo intercambiar diez veces más datos entre comercios y emisores que con los mensajes de autenticación actuales, incluyendo las nuevas capacidades móviles”, ha añadido Paloma Real. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Un juego online identifica los sesgos discriminatorios en las empresas 'Game of Diversity' ha sido jugado ya por cientos de personas Cómo debe ser un formulario de contacto Debemos cuidar y comprobar que nuestro formulario de contacto funcione de un modo correcto Amazon representa el 7,5% de las ventas online en España, por delante del Corte Inglés o Zara Dos de cada tres internautas utilizan marketplaces para informarse en sus compras online Las Smart TVs lideran las búsquedas online en España en 2018 Los smartphone siguen ocupando los primeros puestos, posicionándose en segundo lugar Cristiano Ronaldo, Fernando Alonso y Pedro Sánchez, los personajes más populares de 2018 La primera mujer en aparecer en el ranking de búsquedas de Google es Meghan Markle