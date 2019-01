Los acúfenos afectan al 12% de las personas mayores de 50 años Se trata de la percepción de un sonido en ausencia de fuente sonora Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 12 de enero de 2019, 08:46 h (CET)

El acúfeno, también llamado tinnitus, se define como la percepción de un sonido en ausencia de una fuente sonora. Puede ser objetivo, cuando es causado por sonidos generados en el cuerpo y transmitidos al oído, o subjetivo, ocasionado por una actividad neural anormal. “El acufeno objetivo es raro, pero el subjetivo es un trastorno frecuente cuya incidencia aumenta con la edad, pasando de un 5% entre los 20 y 30 años, a un 12% de afectados a partir de los 50 años”, afirma el Dr. Bartolomé Scola, director de la Unidad de la Voz y Otorrinolaringología de Vithas Internacional, centro perteneciente al grupo sanitario Vithas,que cuenta en España con 19 hospitales y 29 centros médicos.

Como apunta el especialista, existen múltiples factores de riesgo para el acúfeno subjetivo, como la pérdida de audición por cualquier causa, incluidas las relacionadas con la edad, los traumatismos acústicos, las enfermedades infecciosas, la administración de antibióticos ototóxicos y los citostáticos.

En cuanto a la gravedad del acúfeno, es muy variable y no existen pruebas objetivas que puedan cuantificar el grado de afectación más allá de la evaluación de la propia persona. “Habitualmente el paciente refiere cierta molestia cuando se encuentra en ambiente de silencio, pero en ocasiones puede llegar a alterar su calidad de vida al afectar su capacidad de trabajo intelectual o dificultar el sueño”, afirma el Dr. Scola.

Actualmente no se conoce con exactitud el mecanismo de producción del acúfeno y probablemente existen diferentes fisiopatologías asociadas. “Por ello mismo no se puede establecer un abordaje único y cada caso ha de tratarse de forma personalizada. Existen diferentes posibilidades de manejo que han demostrado su eficacia para conseguir una mejor tolerancia y disminuir las molestias”.

Como explica el Dr. Scola, existen diferentes formas de manejo del acúfeno. “Ocasionalmente, el tratamiento de una patología subyacente que está causando la pérdida de audición aliviará el acúfeno, por ejemplo, la eliminación de cerumen o un cuerpo extraño”.

Sin embargo, estas formas rápidas de aliviar el acúfeno no son posibles la mayoría de las veces. Para esos otros casos más frecuentes, las opciones de manejo posibles consisten en el uso de audífonos, que permiten una mejoría del acúfeno con pérdida auditiva en un 50% de los pacientes; enmascaradores del acúfeno mediante generadores de ruido; terapia de reentrenamiento del tinnitus (TRT), que consiste en combinar el consejo terapéutico con terapia sonora y tratamientos farmacológicos, siempre de forma individualizada.

Además, actualmente se están desarrollando ensayos clínicos de implantación coclear en pacientes con sordera unilateral y acúfenos incapacitantes. Igualmente, la estimulación magnética craneal está en fase de investigación. Y si bien hoy en día no hay un tratamiento curativo, el abordaje personalizado permite mejorar en gran medida la calidad de vida del paciente. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.