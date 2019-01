Bautista: "Es uno de los torneos más duros que he ganado" En especial sobresalió su victoria un día antes sobre Novak Djokovic Redacción

domingo, 6 de enero de 2019, 09:13 h (CET) El tenista español Roberto Bautista valoró la importancia de comenzar la temporada ganando el título de Doha este sábado, ante Tomas Berdych, destacando la calidad de sus partidos y rivales en una de sus conquistas "más duras", y confiando en que se traduzca en "fuerzas" para el año 2019.



"Es uno de los torneos más duros que he ganado en mi carrera. He aguantado bien el partido, ayer fue muy exigente", afirmó en una entrevista con Radio Marca, poco después de ganar el primer torneo del calendario ATP, destacando "empezar el año ganando un torneo, sobre todo este de Catar, con rivales de mucho nivel, Wawrinka, Djokovic, Berdych".



En especial sobresalió su victoria un día antes sobre el número uno del mundo, Novak Djokovic, para confirmar su buena pretemporada. "Hemos hecho una pretemporada muy buena y empezar el año ganando un torneo me tiene que dar fuerzas para seguir centrado y bien enfocado. Ojalá sea un buen año", dijo.

Además, Bautista comentó la anécdota de que tenía el trofeo catarí entre ceja y ceja. "El trofeo es muy bonito. Hace 10 días le eché el ojo al trofeo en casa de David (Ferrer)", explicó, celebrando su séptimo título en pista dura y el noveno de su carrera. "Es una superficie en la que me encuentro a gusto", finalizó.



