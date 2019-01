Hace tiempo que se conocen los beneficios del vino tinto para la salud, siempre que se tome con moderación. Se ha demostrado que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, distintos tipos de cáncer, la diabetes o el Alzheimer. Ahora, una nueva investigación realizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) concluye que también es bueno para la salud bucodental. En concreto, el estudio afirma que el vino tinto puede prevenir la caries dental y las enfermedades de las encías.

Lo corrobora la Dra. Conchita Curull, directora médica de la Clínica Curull, centro privado de referencia en odontología avanzada y estética dental. “Los polifenoles, un tipo de antioxidante presente en esta bebida, impiden que las bacterias que causan la placa se adhieran al tejido de las encías y a los dientes y evitan infecciones. Y, tal y como apunta la investigación, el efecto de los polifenoles es aún mayor cuando los antioxidantes se combinan con un probiótico oral”, explica.

Además, la doctora añade que se trata de un avance científico de vital relevancia ya que “las enfermedades bucales de origen microbiano, como las caries, gingivitis o periodontitis, son de las más extendidas. Y su prevención y tratamiento es fundamental para gozar de una buena salud”.

Contraindicaciones del consumo de vino tinto Aun así, la Dra. Curull advierte de que no es oro todo lo que reluce. “Que el vino tinto ayude a evitar la presencia de bacterias en la boca no quiere decir que debamos excedernos con la bebida estas Fiestas. Debemos tener en cuenta que, si lo consumimos en exceso, el vino tinto puede teñir el esmalte dental, por lo que no se recomienda si nos hemos realizado un blanqueamiento dental recientemente”, alerta.

La ingesta excesiva de alcohol también puede conllevar otros riesgos más severos. “El abuso del alcohol, así como del tabaco, es un factor de riesgo para el cáncer oral”, advierte la doctora.

Por este motivo, recomienda “ingerir bebidas sin alcohol durante las reuniones Navideñas. Eso sí, si es complicado resistirse siempre es mejor elegir vino tinto, ya que el blanco y el champán son más agresivos para el esmalte y la raíz dental”.

Otras recomendaciones para cuidar la salud bucodental en Navidad Más allá del consumo moderado de alcohol, la doctora Curull recomienda seguir algunas pautas para que nuestra dentadura no sufra en esta época de comidas y celebraciones: Controlar la ingesta de dulces. Para cuidar nuestra salud bucodental es clave evitar las bebidas azucaradas y optar por postres con menos cantidad de azúcar, como el chocolate con un alto porcentaje de cacao. Regalar salud. Obsequiar a los tuyos con algún producto o servicio odontológico, como un blanqueamiento o algún tratamiento de estética dental, puede ser una muy buena opción. Limpiarse los dientes después de cada comida. No cuesta nada llevar un pequeño cepillo a mano, y el hilo dental también nos ayudará a una correcta limpieza. Ir al dentista. Las vacaciones de Navidad son un buen momento para hacerse una revisión dental u hacerse algún arreglo estético que nos permita lucir una sonrisa más bonita. Incluir la salud dental en los propósitos de año nuevo. Empezar enero con buenas intenciones en materia de salud dental es básico para lucir unos dientes bonitos durante todo el año. No fumar. El tabaco es otro de los mayores enemigos de la salud dental, ya que provoca el envejecimiento prematuro de los tejidos que rodean al diente. Por ello, durante estas Fiestas es importante no fumar en exceso. Incluir aceite de oliva virgen extra en la alimentación. El aceite de oliva protege nuestra dentadura frente al desgaste y genera una película protectora invisible sobre los dientes que las caries no pueden penetrar. Vigilar con los alimentos muy duros. Turrones duros o alimentos muy crujientes pueden acabar de romper algunos dientes que ya se encuentren débiles