Amazon representa el 7,5% de las ventas online en España, por delante del Corte Inglés o Zara

domingo, 30 de diciembre de 2018, 11:30 h (CET) En la fiebre de las compras online en la que nos encontramos, hay un tipo de portal que destaca por encima del resto, los marketplaces. Webs de venta como Amazon o AliExpress se han convertido en el lugar predilecto de millones de personas a la hora comprar cualquier tipo de producto. De hecho, en la actualidad 1 de cada 5 compras las concentran 5 portales de venta, los cuales son marketplaces: Amazon, Aliexpress, eBay, El Corte Inglés y Carrefour, tal y como indican desde Tandem. Y, tal es el éxito de estos megaportales de venta que el 87% de los internautas los van a elegir para comprar los regalos de Navidad.

Estos datos reflejan el éxito global de los marketplaces, que han sido utilizados en algún momento por la práctica totalidad de los eshoppers. Además, en España se usan de media 3,8 marketplaces, siendo uno de los países con un mayor nivel de aceptación de este tipo de portales.

Sin embargo, el auge de estas webs no se ciñe exclusivamente a la compra, sino que también son utilizados para informarse, a través de descripciones, opiniones e imágenes de compras de clientes. En concreto, dos de cada tres internautas consideran los marketplaces la principal fuente de informaciónpara comprar online.

Comodidad y profundidad de catálogo, los puntos fuertes de los marketplaces El precio ha dejado de ser una ventaja diferencial a la hora comprar en marketplaces, en comparación con otro tipo de webs. Así lo indican los datos de Tandem, en los que se observa que la profundidad de catálogo y la comodidad a la hora de comprar diferentes productos son consideradas sus grandes ventajas.

“Ha llegado el punto en el que los marketplaces ya no están en la misma liga que el resto de las online, sino que su verdadero competidor son las tiendas físicas. Por eso, ante la imposibilidad de tocar los productos o llevarse la compra inmediatamente que son las principales ventajas de las tiendas a pie de calle, es indispensable que jueguen con otro tipo de bazas como ofrecer una gran variedad de productos o entregar el pedido el mismo día”, afirma Mónica Casal, CEO de Tandem.

Amazon sigue siendo el rey En lo que respecta a los marketplaces más demandados, Amazon es el líder indiscutible, ya no sólo a nivel de marketplaces sino también en el global de todas las ventas online. Así, Amazon representa el 7,5% de las ventas online, por delante de gigantes como El Corte Inglés o Zara. Tras la compañía de Jeff Bezos se encuentra la china AliExpress y la perenne Ebay.

"Cualquier empresa o negocio que quiera vender online tiene que apostar por los marketplaces para llegar a un mayor número de clientes y, en esto, no hay nadie como Amazon. Desde España puedes ofrecer tu producto en los 28 países de la EU a través de Amazon, y todo sin salir de esta plataforma. Teniendo en cuenta que España acapara solo el 5% de la facturación online europea esto te da una idea del efecto catalizador que tiene este canal. Un ejemplo claro lo tenemos en nuestro cliente Fundas BCN que, tras un año en Amazon, crecieron sus ventas un 364%, así como obtuvo un aumento exponencial del tráfico de su web, liquidó stocks al PVP y mejoró su imagen corporativa", sentencia Casal.

