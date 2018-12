El futuro de la telefonía está en la nube Así es la nueva forma de comunicación empresarial Redacción Siglo XXI

jueves, 27 de diciembre de 2018, 14:06 h (CET) La telefonía en la nube es un tipo de telefonía IP, sin embargo, este tipo de comunicación nos permite acceder a la información suministrada no solo desde el punto desde donde fue subida la información, sino desde cualquier punto de acceso a internet. Este servicio de telefonía en la nube puede ser empleado desde cualquier dispositivo IP: ya sea a través de aplicaciones de software instalados en ordenadores tradicionales, como en smartphones y tabletas.

Gracias a su facilidad de acceso desde distintos dispositivos no es difícil pensar que la comunicación empresarial y el futuro de la telefonía está en la Nube, reemplazando así al servicio de telefonía tradicional individualizado. La sencillez y la libre elección para poder contar con servicio de internet y la telefonía en la Nube se pueden solucionar gran cantidad de inconvenientes.

Ventajas de la telefonía en la Nube Este tipo de servicio de telefonía promueve la importancia de comunicaciones seguras, ofreciendo realmente un excelente servicio y una adecuada relación calidad/precio. Ejemplo de esto es la empresa NFON, que ofrece soluciones de telefonía en la nube a empresas. La telefonía en la Nube no requiere de grandes inversiones de hardware ni de mantenimiento en grandes servidores. Las empresas como NFON se caracterizan por ofrecer un servicio de telefonía en la Nube de alta gama con un precio Premium del mercado. Gracias a la evolución y globalización del mercado empresarial digital es muy importante acceder a la centralita desde cualquier lugar y la telefonía en la Nube lo promueve. Las principales empresas prestadoras de estos servicios ofrecen la ventaja detener el servicio Plug&Play; la capacidad de solo conectar el terminal y trabajar en la Nube sin necesidad de configurar ni tener mucho más conocimiento. La inmediatez de las llamadas telefónicas son sumamente importantes para los clientes, con NFON las llamadas internas entre clientes de la misma centralita son totalmente gratis, sin importar el lugar donde se ubique el cliente. La compañías ofrecen un servicio de telefonía en la Nube muy recomendado para empresas y organizacionse como hospitales, banca, hoteles, centros comerciales, mediana empresa... Sin duda la telefonía en la Nube es un novedoso sistema que permite: Realizar un trabajo remoto. Ideal para los empleadores y empleados que se dedican a ejercer actividades desde su hogar. No existe un número de dispositivos que pueden ser usados. La Nube es tan amplia que no define la cantidad. Dependiendo del sistema de trabajo, no solo permite la comunicación empresarial, sino también la edición y colaboración de los participantes. Las incidencias son mínimas y el soporte técnico es atento. Contando con acceso a la red de socios tecnológicos. Sin duda la comunicación empresarial a través de la telefonía en la nube representa un nuevo modelo de negocio telecomunicativo, con la capacidad de conectar a más personas, con menos inversión, mayor calidad, en constante actualización y mejoras, con garantía de seguridad y fiabilidad.

Empresas como NFON promueven las comunicaciones empresariales, ofreciendo soluciones simples, eficaces y rápidas a problemas complejos y muy recurrentes en el curso laboral de cualquier actividad.

