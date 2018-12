'Lánzate', programa para emprendedores de Orange y EOI, anuncia sus 20 finalistas Comunicae

martes, 18 de diciembre de 2018, 14:33 h (CET) E-Commerce, Innovación Social, Educación Digital, eHealth y Economía Colaborativa han sido las líneas estratégicas preferidas por los emprendedores de esta segunda edición. El próximo 14 de enero se darán a conocer los seis proyectos ganadores de esta iniciativa, que busca identificar nuevas oportunidades de negocio en la economía digital El jurado del programa gratuito de impulso a emprendedores 'Lánzate' ha dado a conocer los 20 proyectos finalistas de su segunda edición. Esta iniciativa, promovida por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Orange, tiene como objetivo la identificación de ideas de negocio prometedoras en el entorno de la nueva economía digital global.

En concreto, los proyectos elegidos como finalistas han sido los siguientes, agrupados por provincias de procedencia:

Madrid (9): Hoonter Recruiting SL/Hoonter, RecircUP, Ecodicta, 4D VR Lab, Bfree, Aratech Lifestyle Technology, Hoop Carpool, Last Mile Team, educa-e-sports.

Andalucía (3): Sin Abogado SL, Invertidos, Smart Forest.

Cataluña (3): Akiles, Sounds Market, Nido Innova.

Aragón: (2): Plataforma de Fidelización Pensumo SL, Evorgy.

Asturias (1): Pídemelo SL/ Síbox.

Castilla la Mancha (1): Virtual DuckEye Lab / Dicopt.

Valencia (1): Weeen Kiteboarding.

128 candidaturas en la segunda edición

Cabe destacar que este año se han presentado un total de 128 candidaturas, lo que supone un incremento del 42% en la participación respecto a la edición anterior. En esta ocasión, han sido E-Commerce y Logística (19%), Innovación Social (18%), Salud y eHealth (12%), Educación Digital (11%) y Economía Colaborativa e Internet de las Cosas (el 10% en ambos casos) los ámbitos de actuación preferidos por los emprendedores para el desarrollo de sus proyectos. Asimismo, se han tratado, aunque en menor medida, disciplinas tales como Industria 4.0, Smart Cities, Big Data, Realidad Virtual o Ciberseguridad.

En cuanto a zonas geográficas, Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana son las áreas regionales con mayor número de participantes, concentrando el 72% del total.

A partir de ahora se abre un periodo de análisis de estos 20 proyectos por parte de un jurado formado por representantes de diferentes empresas y profesionales del sector TIC, así como de responsables y directivos de EOI y Orange. Este proceso culminará el 10 de enero, en una jornada de Elevator Pitch en la que los 20 finalistas defenderán sus proyectos ante el comité evaluador. Finalmente, el día 14 de enero se comunicarán las 6 iniciativas ganadoras, cuyos responsables recibirán coaching por parte de figuras clave en el ámbito de las TIC.

Durante febrero y marzo se desarrollará la ejecución del apoyo y asesoría a los proyectos seleccionados, cuyos responsables podrán interactuar personalmente con los mentores del programa, los cuales les guiarán y aconsejarán sobre las oportunidades de crecimiento de sus proyectos, potenciales clientes y alianzas, proveedores, inversores, etc.

Los ‘advisors’, el valor diferencial de ‘Lánzate’

El aspecto más característico y diferencial de 'Lánzate' respecto a otras iniciativas de apoyo al emprendimiento es precisamente el capital relacional que se aportará a los participantes en el programa.

Mediante el contacto directo entre emprendedores y ‘advisor’ o asesores, los 6 finalistas del programa podrán optimizar el desarrollo de sus proyectos gracias a la experiencia de líderes empresariales como Silvio González, CEO de AtresMedia; Irene Cano, Country Manager Iberia de Facebook; María Valenzuela, Senior Vice President de Sony Pictures Television; José Antonio López, CEO de Ericsson; Rodrigo del Prado, Director General de BQ; Pilar López, CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez, Presidenta de IBM España; Helena Herrero, Presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román, Directora General de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange España.

'Lánzate' cuenta además con la colaboración de CEOE, la Fundación COTEC para la Innovación, el Ayuntamiento de Madrid, las Cámara de Comercio de Valencia, Andalucía Emprende, la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), la empresa pública ENISA –dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa–, DigitalES, I2cat, Fundación MWC, la Universidad Politécnica de Valencia y los Espacios Coworking ‘Go2Work’ de EOI cofinanciados por Fondo Social Europeo. Todas estas entidades ayudarán a la difusión del programa para contribuir a su conocimiento y animar a los nuevos emprendedores a optar al mismo.

Acerca de la Escuela de Organización Industrial (EOI)

Fundada en 1955, la Escuela de Organización Industrial (EOI) es la escuela de negocios decana en España y una de las más antiguas de Europa. Vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, más de 84.500 antiguos alumnos han pasado por sus aulas en sus 63 años de historia. El lanzamiento de los programas 'Lánzate' y 'Sé Digital' forma parte de las acciones previstas para conmemorar su sexagésimo aniversario.

EOI imparte anualmente más de 80.000 horas de formación de liderazgo en la gestión empresarial a una media de 4.300 alumnos, a través de un claustro de más de 1.100 profesores. Como fundación pública adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, ha impulsado los negocios de más de 52.000 nuevos emprendedores en España. Todo ello a través del apoyo de las nuevas tecnologías, que hacen de EOI una escuela digital de referencia. www.eoi.es

Acerca de Orange España

España es el segundo mercado del Grupo Orange, uno de los principales operadores de telecomunicaciones del mundo con 261 millones de clientes a 30 de septiembre de 2018. Con un proyecto de generación de valor basado en la convergencia, la innovación y la calidad de servicio, son el segundo operador en el mercado español de las telecomunicaciones, con una facturación de 5.371 millones de euros y un ebitda de 1.582 millones de euros en el año 2017. Orange es también uno de los principales inversores extranjeros en España, con 23.000 millones de euros de inversión acumulada. A través de sus distintas marcas, todas ellas de reconocido prestigio -Orange, Jazztel, Amena y Simyo-, cuentan con la confianza de cerca de 20,3 millones de clientes a 30 de septiembre de 2018, que disfrutan de sus servicios fijos, móviles y de televisión.

En su apuesta por contribuir a situar a España entre los países líderes en redes de nueva generación y preparar la nueva sociedad digital, están llevando a cabo un ambicioso proyecto de despliegue de redes de súper banda ancha fijas y móviles, con el objetivo de alcanzar con cobertura de fibra óptica a 16 millones de hogares en 2020 –actualmente llega ya a 13,3 millones de hogares-, completar su despliegue 4G -que ya alcanza el 97% de cobertura sobre la población en España- y preparar la red para las nuevas tecnologías del futuro. Asimismo, se diversifican para adquirir un papel relevante en nuevos negocios como la banca móvil, Smart Home, teleasistencia, Internet of Things y Big Data. Más información en: www.orange.es

