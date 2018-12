Cinco alternativas a las cenas de empresa con las que puedes mejorar las relaciones con tus empleados Flashmobs o talleres de cocina son algunas de las actividades que las compañías pueden realizar con sus trabajadores Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 17 de diciembre de 2018, 00:01 h (CET) En el ámbito laboral, diciembre es sinónimo de cenas de empresa. Una tradición que algunos ven como una oportunidad de pasar un buen rato con sus compañeros y otros como una ocasión de la que preferirían huir. Y es que, según Tramitapp “hoy en día, existen muchas actividades alternativas a las cenas de empresa con las que los empleados se sienten más cómodos y disfrutan más porque les aportan un valor añadido”.



“De hecho – explica Inmaculada Santisteban, co fundadora de Tramitapp– aunque las empresas consideran que con las cenas el trabajador se siente integrado y estrecha relaciones con sus compañeros, la realidad es que hay muchas otras acciones que se pueden llevar a cabo por parte de las compañías que benefician más a los empleados como su participación en compañías solidarias o actividades en equipo”.



En este sentido, desde Tramitapp, han seleccionado cinco actividades que las empresas pueden realizar este último mes del año con sus empleados para consolidar el compromiso de los trabajadores y mejorar las relaciones entre ellos:

Curso de risoterapia. La risoterapia es una técnica que produce beneficios mentales y emocionales utilizando la risa como vehículo. Las sesiones se realizan en grupo para aprovechar el contagio de la risa de unos a otros. Así este efecto grupal genera empatía entre los participantes, mejorando su conexión entre ellos. Es una alternativa perfecta si en la empresa hay fricciones entre algunos empleados ya que les obliga a relacionarse de una manera amistosa a través de la risa. Esta técnica se asocia con la liberación del estrés, además de mejorar el estado de ánimo y favorecer el pensamiento positivo. La compañía puede organizar un picoteo a posteriori que será un éxito pues el buen ambiente ya está creado entre risas.

Acciones solidarias. Los empleados que trabajan en empresas socialmente responsables suelen implicarse más con la compañía. Por ello, una buena alternativa a las cenas de empresa es realizar una actividad solidaria en la que participen los trabajadores. De esta manera los empleados se sienten útiles para la sociedad, ayudando en causas que consideren justas, luchando por los derechos que consideren oportunos o mejorando la vida de los demás. Además, la empresa puede hacer una donación a la causa en la que están implicados sus trabajadores.

Talleres. Este tipo de actividad permite que los trabajadores aprendan habilidades que de otro modo no harían. Los empleados se relacionan en un ambiente distendido con sus compañeros mientras aprenden, por ejemplo, a cocinar. De hecho, los talleres de cocina son los que están más de moda últimamente y los más demandados por las empresas que buscan nuevas actividades. A través del aprendizaje de una actividad común los empleados se sitúan en el mismo nivel, relacionándose sin categorías.

Escape room. Este tipo de juegos de escape se han ido consolidando cada vez más en nuestro país. El objetivo es encerrar a un grupo de jugadores en una habitación de la que sólo podrán salir resolviendo diversas pistas. Los enigmas y rompecabezas serán los retos a los que tendrán que enfrentarse para poder escapar del lugar antes de que se acabe el tiempo. Esta actividad permite que los empleados trabajen en equipo, que valoren las cualidades de los demás a la hora de resolver los problemas y que antepongan el grupo a los individuos. Por ello, es perfecto para trabajar el team building.

Flashmobs. Que mejor que realizar una actividad donde tus empleados fomenten el compañerismo a la vez que eliminan el sentido del ridículo. A través de un lipdub los trabajadores desarrollan su creatividad y el sentido de pertenencia en la compañía. Con este tipo de actividades los empleados también mejoran su coordinación y la confianza que tienen con ellos mismos y con los demás.

