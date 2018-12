¿Qué factores llevarán a los Despachos Profesionales a alcanzar el éxito en la era digital? Guía práctica sobre los retos a los que se enfrentan las asesorías del futuro y las claves para superarlos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 13 de diciembre de 2018, 00:01 h (CET) Sage, ha hecho pública ‘Accounting for change – Una guía práctica para los Despachos Profesionales’, en la que detalla las oportunidades que abre la transformación digital para los Despachos Profesionales y cómo adaptarse con éxito a esta revolución para el desarrollo de sus negocios. Con la irrupción de tecnologías como la Inteligencia Artificial o el Big Data, las empresas de todos los sectores se han visto obligadas a digitalizar sus procesos y adaptarse a las nuevas plataformas digitales para adaptarse al nuevo ecosistema e incrementar sus posibilidades de crecimiento en el mercado.

Teniendo en cuenta este contexto, las oportunidades que Sage detecta en el nuevo ecosistema digital se enfocan en cuatro pilares básicos: retención del talento, cultura empresarial, preparación e implementación del cambio digital, coincidiendo con la celebración del Congreso Mundial de Despachos Profesionales celebrado en Australia: Atraer y retener a los profesionales del futuro: El sector de las asesorías es uno de los muchos que actualmente se están enfrenando a una "guerra contra el talento". Además, se ha convertido en una profesión de servicio, enfocada en proporcionar la mejor experiencia posible al cliente y fomentar relaciones de colaboración estratégicas. Es importante no limitarse y tener en cuenta la posibilidad de reclutar a un grupo de talentos cada vez más amplio, seguir una estrategia clara en materia de retención y asimilar las nuevas tecnologías como clave para satisfacer las demandas cambiantes de los clientes. Modernización de la cultura empresarial: A medida que la aplicación de la tecnología crece, y se combina con los cambiantes requisitos de los clientes, los despachos deben aumentar la gama de servicios que proveen al cliente. En el núcleo de esta transformación se sitúan las relaciones entre los asesores y sus empleados, mientras que los clientes son más demandantes que nunca. El cambio de mentalidad y de la cultura corporativa dentro de las firmas de asesoría es requisito principal para alcanzar el éxito tanto en el presente como en el futuro. Preparación para "subirse al tren" de la transformación digital: No se puede ignorar el cambio tecnológico que se está produciendo actualmente en todos los sectores y, concretamente, en el de los Despachos Profesionales. Para 2020, se espera que las tareas clave relacionadas con auditorías, nóminas e impuestos estén completamente automatizadas con tecnologías basadas en Inteligencia Artificial. Por lo tanto, el éxito dependerá de la planificación a futuro que hagan los líderes de las empresas. Para la gran mayoría de las firmas de contabilidad, la innovación tecnológica desempeñará un papel importante en su desarrollo y los profesionales deben adaptarse y prepararse para el cambio. Llevar la teoría a la práctica, abrazando el cambio de paradigma: Desde construir una marca que atraerá nuevos negocios y talentos, hasta cerrar la brecha de habilidades y mantenerse al día con la mayor revolución tecnológica que haya visto la profesión. Los cuatro pasos prácticos que debe seguir toda asesoría para hacer efectiva la transformación son la adopción de una mentalidad basada en la tecnología, la inversión en personal, conversión a una empresa 360º y foco y excelencia en los mercados nicho. "En los últimos 20 años, la tecnología ha transformado la forma en que vivimos y trabajamos. Esto es especialmente cierto en el caso de sectores como el de los Despachos Profesionales. En el Congreso Mundial de Contadores, hablamos sobre el cambio que vivido en la profesión, y esta guía es un complemento a ese debate, ayudando a los a abordar y prepararse para los cambios de los próximos años", afirma Jennifer Warawa. "En Sage nos apasiona seguir capacitando a los profesionales para anticipar las tendencias del mañana y, por lo tanto, el éxito del futuro. Esta guía busca equipar a nuestros profesionales con información clave para ser aún más competitivos, aumentar su cartera de clientes e incrementar su crecimiento", concluye.

