Enrique Crespo publica su primer poemario: 'Más allá del cristal'

Un libro desafiante que dibuja la realidad del día a día: la omnipresencia de la tecnología Enrique Crespo Molera tiene una estrecha y larga relación con el arte: su faceta predominante es la de músico (uno de esos que cultivan la improvisación, que esperan el regalo de lo inesperado), pero durante una larga estancia en Nueva Zelanda (él mismo dice que es neozelandés de adopción) comenzó a dejarse llevar por otra de sus pasiones: la literatura.

Si bien cultiva distintos géneros, decidió arrojarse a la aventura de la edición con un poemario irreverente y tremendamente moderno: Más allá del cristal. ¿Pero qué esconde ese cristal que por todas las páginas del libro asoma? Pues, por ejemplo, la vergüenza de comenzar a conocer a alguien, la esperanza de una llamada o “WhatsApp” después de una noche de pasión o la valentía que uno siente cuando goza del anonimato más absoluto. Y es que ese cristal es posiblemente lo que mejor define la sociedad actual: la predominancia de los teléfonos móviles, las tablets, las televisiones inteligentes, etcétera. Una barrera que separa y que une, no se sabe muy bien, y cuya presencia, sin embargo, no suele cuestionarse.

“La temática del cristal, de las pantallas, del móvil en particular, de la tecnología que marca la seña de identidad más actual de nuestra sociedad, me viene de mi otra profesión, la ingeniería”, comenta el autor. El tema principal del libro es, por tanto, la relación que existe entre tecnología y sociedad, la forma en que aquella transforma la realidad de las personas a una velocidad tremendamente difícil de asumir.

Por esto mismo, Más allá del cristal goza de ser una de las primeras publicaciones que atajan una de las mayores cuestiones de la época actual desde la reflexión poética y el análisis humanista, lo que la desmarca así dela tendencia intimista y muchas veces despreocupada (en el sentido social) de la mayoría de libros de poesía que copan las librerías hoy en día. Se trata de un poemario valiente y original que perfila un mundo sobre el que todavía no se ha descubierto mucho (digan lo que digan), seguramente por lo difícil que resulta definir lo que no deja de evolucionar. El mismo Enrique, de hecho, reconoce que no hay muchos autores que se dediquen a evidenciar a través de sus obras la realidad tan cambiante a la que las personas se ven sometidas debido a la tecnología.

Así, con poemas reveladores, críticos e irónicos, Más allá del cristal aboga por esa liberación de los sentidos que permite encauzar una amplia y formidable nueva mirada al mundo (especialmente al mundo tecnológico, que ya acompaña al ser humano prácticamente desde su nacimiento). Enrique Crespo Molera ha aunado sus dotes como escritor y músico para perfilar una nueva forma de ser y de sentirse con todo lo que hay alrededor, porque la liberación del espíritu y el derribo de una objetividad prefijada forman parte intrínseca de los versos de sus poemas.