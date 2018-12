IQS celebra el 10º aniversario del máster de management nº1 del mundo en experiencia internacional según Financial Times

El Master in Global Entrepreneurial Management (MGEM), consolidado en el top 50 del ranking Financial Times desde hace años, ha sido recientemente reconocido en el QS Business Masters Ranking 2019 y esta semana ha sido incluido en el top 10 de la categoría de los mejores másteres de Management según Times Higher Education y The Wall Street Journal Ofrecer a los estudiantes una formación global e internacional puede acabar siendo un factor decisivo. Lo corroboran los 10 años que IQS, centro universitario de referencia en formación científico-técnica y Management, lleva impartiendo el Master in Global Entrepreneurial Management (MGEM), que próximamente celebrará su aniversario con los alumnos de todas las promociones.

En el acto de celebración, que tendrá lugar hoy en La Pedrera –Barcelona- con una visita y cena en la misma, IQS celebrará también los últimos reconocimientos que el máster ha obtenido en los rankings internacionales durante el último año. Entre ellos, el máster de Management destaca por ser el nº1 del mundo en experiencia internacional según el ranking Financial Times 2018. El MGEM se ha situado en el top 50 de dicho ranking, que reconoce los mejores másteres de management del mundo.

Recientemente, el máster ha entrado en el top 10 de los mejores másteres de management del mundo según Business School Ranking 2018 elaborado por Times Higher Education y The Wall Street Journal. En el ranking, donde el máster de IQS se sitúa en el puesto nº8, se evalúan escuelas de negocios de todo el mundo en función de la experiencia de los estudiantes y los docentes.

El Master in Global Entrepreneurial Management de IQS también ha entrado este año en el top 50 de los mejores másteres de la categoría de management del QS Business Masters Ranking 2019, que anualmente determina las mejores universidades del mundo y sus programas por sectores teniendo en cuenta indicadores como la empleabilidad y la diversidad, entre otros.

Uno de los ítems que los alumnos valoran positivamente en los rankings es que el máster se imparte de forma conjunta en tres universidades de manera consecutiva: IQS School of Management (Barcelona), Fu Jen Catholic University de Taipei (Taiwán) y la University of San Francisco (EUA), promoviendo así la internacionalidad que les aporta. Los estudiantes también han destacado las actividades docentes y culturales que se organizan desde las escuelas así como las prácticas en empresas.

Además de la celebración que se hará en Barcelona, la universidad de Taipei organizará en Fu Jen un acto durante el primer trimestre de 2019 donde invitarán a las 10 promociones al evento, tal y como hace IQS próximamente. La universidad de San Francisco hará su celebración en el segundo semestre de 2019.

Sobre IQS

IQS, centro universitario fundador de la Universitat Ramon Llull (URL), está configurado actualmente por dos facultades, IQS School of Engineering e IQS School of Management; por IQS Executive Education que ofrece formación de posgrado especializada para profesionales y empresas; por IQS Tech Factory que impulsa la cultura emprendedora y estimula la creación de nuevas empresas de base científica tecnológicas; y por IQS Tech Transfer a través de la cual se gestiona la investigación, la innovación y la transferencia de tecnología para industrias y empresas. Todo ello con el apoyo de un importante grupo de empresas a través de la Fundación Empresas IQS. La misión de IQS es la formación integral de personas con actitudes, conocimientos y habilidades que les capaciten e impulsen hacia su desarrollo personal y profesional. Por su tradición científica, IQS ofrece estudios de Grado, Dobles Grados, Máster y Doctorado en las áreas de la Química e Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Biotecnología, Bioingeniería y Farmacia a través de IQS School of Engineering, y en las áreas de Administración y Dirección de Empresas y del Marketing Internacional a través de IQS School of Management.