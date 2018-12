Diversión, premios y mucho networking en la primera jornada de Fun & Serious Comunicae

lunes, 10 de diciembre de 2018, 09:31 h (CET) El programa del BBVA Games Industry Forum se vertebró para ilustrar oportunidades, procesos y caso de éxito en la industria indie. El Festival cuadriplica este año sus dimensiones, con 15.000 metros cuadrados dedicados al videojuego y 400 puestos de juego, triple de la edición anterior. Se ha duplicado la venta anticipada de entradas respecto a 2017. El número de firmas invitadas también creció un 15% ​Desarrolladores, estudiantes, creativos y voces clave del sector etc. Además de muchas familias y jóvenes y aficionados llenaron ayer la nueva sede de Fun & Serious Festival que se estrenó en el Pabellón 2 del BEC (Bilbao Exhibition Centre). 15.000 metros cuadrados (el cuádruple de ediciones anteriores), dedicados al ocio digital en su nueva ubicación en Barakaldo.

Con una cifra de venta anticipada de entradas que duplica la del año pasado, se espera llegar a los 40.000 asistentes este año (aproximadamente, un 30% más que en años anteriores)

En una feria considerablemente aumentada que acoge el área más grande de juego de Fornite, torneos de diversas disciplinas y hasta 400 puntos de juego (el tripe de puestos que en 2017), el punto fuerte del programa del día, el BBVA Games Industry Forum se dedicó, como es habitual, a la vertiente más profesional y de negocio del sector.

Con un número de firmas y desarrolladoras un 15% superior al de la séptima edición, oportunidades (en el mercado chino, en steam early Access, en un diseño de juego fácilmente relocalizable y traducible etc.) tendencias y evaluación de eficacia fueron algunos de los ejes de un programa de charlas y mesas redondas, en el que también se analizaron casos de éxito como el del roguelike Cultist Simulator, un adictivo juego de cartas de sesgo lovecraftiano de Alexis Kennedy y Lottie Bevan (The Weather Factory).

El mercado polaco en el marco de la Europa Creativa fue otro de los temas del día que desarrollaron Piotr Bajraszewski (business development manager de 11Bit Studios y ex producto manager en CDP, la distribuidora de videojuegos más importante de Polonia) y Ainhoa González, de la Europa Creativa Desk MEDIA Euskadi.

Los asistentes al BEC pudieron gozar también de exposiciones de consolas, joysticks y accesorios retro, maratones de juego vintage, laboratorios y talleres de cultura nipona (caligrafía, origami etc.) conciertos, cata, mercadillo de productos japoneses o participar en el proyecto solidario “Videojuegos por alimentos” que recoge alimentos no perecederos a cambio de títulos y consolas.

El programa de este sábado propone una serie de VIT Talks para explorar los límites del sector, con una óptica muy femenina y un programa de ponentes en que destacan, también los premios honoríficos de este año, Jade Raymond, Fumito Ueda y Brenda Romero.

