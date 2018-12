Los hitos de la canción francesa 60-70 sonarán en la Basílica de Santa María del Pi de Barcelona Comunicae

viernes, 7 de diciembre de 2018, 13:53 h (CET) Los hitos de la canción francesa de los años 60-70 originados en la cultura latinoamericana, sonarán en la Basílica de Santa María del Pi de Barcelona Conciertos: 13/12/2018 y 27/12/2018/ 20:00 h

Basílica Santa María del Pi * Pl. del Pi 7

Entradas https://www.ticketea.com/entradas-concierto-gracias-a-la-vida-grandes-exitos-de-los-60-70-en-su-version/​

No todo el mundo sabe que no existiría la famosa “La Foule” de Edith Piaf sin la canción Argentina “Que nadie sepa mi sufrir”; ni que la canción popular de Venezuela “La Ternura” se convirtió en “La Tendresse”, el gran éxito de Bourvil y Marie Lafôret. Sin olvidar la imprescindible de Ana Belén “Solo le pido a dios”, una canción que llegó de Argentina. Ensemble Achalay trae estas canciones de vuelta en su versión original. Un grupo, una leyenda que conquistó “l’Escale” y otros cabarets de moda de los años 60-80 del Quartier Latin de Paris, autor de 5 vinilos y un CD grabado el año pasado para celebrar el 60 aniversario de la creación del grupo.

Hoy día con su formación renovada por Gilberto Piedras, un músico y cantante franco-argentino, un virtuoso del arpa y otros 20 instrumentos y uno de los últimos del grupo de la formación 1978 a 1987, Ensemble Achalay presenta los éxitos de la canción francesa, y no solo francesa, de los años 60-70 envuelta en los vientos andinos de la música del grupo leyendario formado en 1958 en Paris. Un concierto inédito 'Gracias a la vida' cantado en francés y español que traza una línea entre la cultura musical Sudamericana y Europea. Los sonidos mágicos del arpa y de unos diez instrumentos mas tocados por cuatro músicos virtuosos en un mismo concierto...la magnifica voz de una cantante Argentina. El primer concierto en Barcelona.

Instrumentos: arpa , quena, quenacho, moceño, ronroco, charango, guitarra, zampoña, sikus, tiple, cuatro, bombo

Desde el Quartier Latin de Paris al Barrio Gótico de Barcelona

En los años 50, dos músicos argentinos Carlos Benn-Pott y Ricardo Galeazzi se encuentran en un cabaret de Paris (l’Escale) donde empezaron a tocar en dúo. En 1958 se fundará ENSEMBLE ACHALAY que se convertirá en padre de la música latinoamericana en Paris con un gran éxito en los cabarets parisinos del Quartier Latin, también hará innumerables giras europeas y grabará cinco volúmenes en soporte vinilo. El grupo introducirá en Francia la música y los instrumentos musicales de Sudamérica, será el primero en grabar en Francia y Europa el famoso “El Cóndor Pasa”

A partir de 1987 el grupo deja su actividad de conciertos en vivo, pero sus discos, catalogados por la Bibliothèque Nationale de France, nunca pararon de venderse y revenderse en el mundo entero.

30 años después Gilberto Piedras se encuentra en Paris con Françoise Galeazzi, dos músicos de la formación original del grupo y deciden de acabar la grabación del sexto volumen del grupo iniciado aún con el fundador de ACHALAY Ricardo Galeazzi. El sexto volumen, esta vez un CD, se grabó el año pasado y junto con él revivió el grupo en su nueva formación.

Después de unos conciertos en Francia Ensemble Achalay presenta dos conciertos en Barcelona, que tendrá lugar en un recinto privilegiado de la Basílica de Santa María del Pi. Es un concierto para los amantes de World Music pero también para descubrir y redescubrir los éxitos de la canción francesa en francés y español de los años 60-70 procedentes del folklore latinoamericano, para disfrutar de la música latinoamericana de calidad (una decena de instrumentos musicales, entre ellos el arpa tocada por un verdadero virtuoso Gilberto Piedras)

El concierto 'Gracias a la vida' del Ensemble Achalay en Barcelona esta presentado por la productora Francesa UAB ORBIALIS Paris en colaboración con Expo Art Events SL

Venta anticipada en TICKETEA https://www.ticketea.com/entradas-concierto-gracias-a-la-vida-grandes-exitos-de-los-60-70-en-su-version/​ o directamente del organizador:

Entrada general anticipada: 19 €, Senior 16 €, niños de 9-12 12 €; menores de 9 años gratis.

Mas información y entradas: https://www.albpe.com/

El site oficial del grupo: https://www.orbialis-spectacle-evenementiel.com/l-ensemble-achalay

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.