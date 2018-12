Schneider Electric, presente en el Foro de enerTIC sobre el impacto del modelo de servicios digitales Comunicae

viernes, 7 de diciembre de 2018, 13:28 h (CET) Schneider Electric ha participado en la sección "Plataformas eficientes preparadas para la Inteligencia Artificial y el Deep Learning" Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha participado en el próximo Foro 'Grandes infraestructuras tecnológicas en la nueva era digital: 'Eficientes energéticamente y sostenibles' con una ponencia a cargo de José Manuel Fernández, Responsable del Desarrollo de Servicios IT de Schneider Electric, bajo el nombre DMaaS e IA: Optimización de las operaciones en entornos IT y Data Centers.

El Foro, organizado por enerTIC, se celebró el pasado jueves 22 de noviembre en el Hotel Villa Magna en Madrid y tuvo como objetivo analizar cómo está impactando en el desarrollo de grandes infraestructuras tecnológicas el cambio hacia el modelo de servicios digitales. Además, se debatió acerca de las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y las buenas prácticas para mejorar la eficiencia energética de estas instalaciones.

"La imparable transformación de los principales sectores económicos y la digitalización de los servicios está impulsando el crecimiento de nuevas grandes infraestructuras tecnológicas en España", afirma Michael Dallala, Vice Presidente de IT de Schneider Electric Iberia. "Redes IoT, Inteligencia Artificial, centros de supercomputación, nubes públicas, etc. son el soporte de los servicios de la nueva era digital. Optimizar su eficiencia energética incide directamente en OPEX, emisiones de CO2 y, por ende, en la competitividad empresarial":

La ponencia de José Manuel Fernández trató sobre cómo la Inteligencia Artificial se ha convertido en una de las tecnologías más estratégicas de los últimos años: su implementación aporta nuevas formas de sacar beneficios pero, a la vez, plantea retos dentro de la transformación digital de las empresas. Esta conferencia se enmarcó en la sección “Plataformas eficientes preparadas para la Inteligencia Artificial y el Deep Learning” del Foro.

