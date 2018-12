Celebrar la Navidad pero no los kilos de más Los postres caseros son la alternativa más sana Redacción Siglo XXI

domingo, 2 de diciembre de 2018, 14:14 h (CET) Cada año, la Navidad es una época especial para hacer algo divertido y original y, por qué no, para proponer y crear nuevas tradiciones con los amigos y la familia. De esta forma, la alternativa más sana a los típicos mazapanes, roscones y turrones son las recetas caseras de postres o las alternativas más sanas con marcas como Yummeat.

En general, las últimas semanas de cada año nos solemos dedicar a celebrar una fecha tan señalada como el día de Navidad y, además, los días anteriores y consecutivos. Para muchos, las fiestas se alargan demasiado y otros siempre quieren más días con la familia. Pero de lo que no hay duda es de lo que más nos gusta hacer; comer hasta hartarnos. Por esta razón, es importante intentar controlarnos o inventar nuevas recetas con las que no ingiramos tantas grasas o azúcares.



Entre las opciones saladas, la ensalada de quinoa funciona muy bien como entrante así como una crema suave de calabaza o de calabacín. Las recetas más originales pueden ser las más sencillas y pueden incluir a los niños. Algo fácil para presentar en la mesa son unos panecitos con salsa guacamole – aguacates maduros, ralladura y zumo de 1 lima – o unas empanadillas caseras rellenas de atún, tomate y pimiento.



Para dar el broche final, la fruta siempre tiene que ser protagonista en cualquier época del año; puede ser empezando el día o para terminar una comida. Y las elecciones son casi infinitas; manzanas asadas con canela, bizcocho de kiwi, hojaldre o yogur con trozos de fruta o naranjas con chocolate negro son algunas de las opciones más coloridas y sanas.

