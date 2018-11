Las relaciones entre clientes, empleados y la sociedad dentro de las empresas españolas El 71% está convencido de que la cultura creativa y colaborativa es clave para causar un impacto social positivo Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 30 de noviembre de 2018, 00:00 h (CET) Fujitsu ha realizado un estudio a nivel mundial, en el que se incluye también España, con el objetivo de explorar las relaciones dentro de las organizaciones entre empleados, clientes y la sociedad en general. Busca conocer el impacto de cada grupo en la consecución de objetivos según el papel de la cultura de la empresa, la creatividad y las tecnologías digitales. En cuanto a las conclusiones, se desvela el papel fundamental de la innovación empresarial, el incremento de la creatividad del empleado y el desarrollo de sofisticados proyectos tecnológicos. Sin olvidarnos de los clientes, que están también cambiando y que demandan políticas sujetas a más innovación, bajo un coste menor y con un uso continuado de las TIC.

Para su realización han participado 1936 CxOs del Sector Público, Servicios Financieros, Manufacturing, Utilities y Retail en 16 países. En concreto, en España se ha preguntado a 150 empresas de entre 1 a más de 500 empleados y con una facturación que va desde los 100.000 euros a más de 500 millones, de todo tipo de industrias y en todas nuestras comunidades autónomas.

En cuanto a la primera de las cuestiones planteadas en el estudio ¿Cómo se define el éxito de la empresa? es significativo señalar que con un 37% se cree en la importancia de la innovación, un 31% en maximizar la creatividad de los empleados y en la necesidad de contribuir a la sociedad con un 28%. Lo cual muestra la importancia de la unión entre empleados, clientes y la sociedad, todo a través de la innovación.

Así, la inmensa mayoría de las organizaciones españolas han efectuado o planean efectuar cambios en los próximos tres años en las siguientes áreas: primero, estrategia de negocio con un 85,3% (global 88%), donde llama a la atención que las Administraciones Públicas no superan el 66%. Segundo, entrega de servicios a clientes con un 92,7% (80% global) y sorprendiendo de nuevo el sector público con sólo un 75%. Tercero, gestión de las personas con un 77% (80% global) y sólo un 58% el sector público. Por último y cuarto, los programas de satisfacción del cliente están en un 89,3% y en global en un 84%, y sólo en este punto es donde no destaca la diferencia con las AAPP. Impacto de la tecnología en la empresa Así mismo, es importante señalar que el estudio analiza unos elementos fundamentales como son: la importancia de las tecnologías para innovar dentro de la empresa. El impacto de estas para mejorar productos y servicios y también en diseñar mejores e innovadores productos para sus empleados. La automatización es otro de los elementos que se tienen en cuenta y su presencia en la organización en los próximos tres años. En todo esto hay dos sectores que destacan por encima de los demás; banca y retail.

Calidad de vida, negocio y empleados Los ejecutivos sienten que tienen responsabilidad sobre la mejora de la calidad de vida primero de sus de empleados, muy seguido de ellos de sus clientes y después de la sociedad. Y en un 69% afirman que los empleados han incrementado su compromiso también.



El potencial de los empleados al descubierto El informe también posiciona los tipos de empleados clasificándolos en innovadores un 39%, colaboradores un 36% y hacedores un 25%. Tras esto, muestra cuales son las iniciativas para potenciar el desarrollo de los tres colectivos: siendo la formación con un 53.3% la más importante. Reuniones cara a cara un 45,3%, potenciación de habilidades un 34,7%, foros de feedback un 34,7%, programas de desarrollo un 30,7%, iniciativas de diversidad un 26% y mentoring un 24%.

La creatividad del empleado es la clave La creatividad del empleado es fundamental, aunque va acompañado de importantes limitaciones que se identifican a partir de una cultura rígida, la ausencia de oportunidades para el desarrollo y crecimiento de los empleados, así como la falta de procedimientos y de canales para impulsar sus ideas. A lo que se suman, en un segundo plano, la ausencia de una buena gestión del personal, de una falta de autonomía para tomar decisiones y que se pone mucho foco en las tareas del día a día, disminuyendo las posibilidades de crecimiento. Por todo ello, la creatividad es vital con un 75%, las tecnologías digitales les ayudan a conseguir una mayor creatividad con un 60%, la automatización un 60% y destaca que su felicidad está intrínsecamente ligada al éxito de la empresa.

La relación con los clientes está cambiando Piden más innovación a un coste menor y para ello los líderes hacen un uso continuado de las TIC para mejorar los servicios y su nivel de satisfacción. Y en el estudio destaca la importancia que se da a la confianza para mantener la relación con el cliente, con un 80%. También se habla de las medidas que se han puesto en marcha, como el servicio al cliente (41,6%), variedad de productos y servicios (34,5%), mejora de comunicación (31,9%), privacidad de datos (31,9%), innovación (28,3%), tecnología (35,7%) y nuevo talento (15,9%). ¿Cómo impacta el negocio en la sociedad? Existe una mejor conexión con una sociedad más compleja debido fundamentalmente a la implantación de medidas como: un 50% la protección de datos, más de un 45% innovación en productos y servicios, un 40% los cambios en la estrategia que afectan a la sociedad, un 38% implantación en ONGs y con casi un 30% los programas de RSC.

Aquí en este plano también desvela el estudio que las organizaciones quieren tener impacto en la sociedad y sus líderes están convencidos de que el futuro de sus negocios depende de la imagen que del mismo tenga la sociedad. “en la virtud está el equilibrio- señala Carlos Cordero, CTO de Fujitsu- el éxito en el futuro depende de la habilidad para satisfacer a los clientes, mientras se utiliza todo el potencial creativo con los empleados y todo ello, indudablemente, impacta de manera altamente positiva en la sociedad. Nuestra visión en Fujitsu es la de una sociedad inteligente centrada en las personas y que estas junto a la información y la infraestructura aporten valor desde la tecnología. España en el estudio es claramente positiva y así con un 65% frente a un 60% del global, admite la dificultad de mantener el equilibrio entre empleados, clientes y sociedad, pero un 71% está convencido de que crear y mantener una cultura colaborativa es la clave para causar un impacto positivo en la sociedad”.

Conclusiones En líneas generales y viendo la posición en el estudio debemos decir que Fujitsu co-crea digitalmente con sus clientes, porque la co-creación significa, sin lugar a dudas para la compañía, algo muy importante, como es unir áreas de experiencia previamente desconectadas. Y su enfoque muestra que hay que tener una actitud abierta hacia cuales pueden ser los mejores resultados. Y esto concuerda a la perfección con las conclusiones del estudio que se señalan en seis puntos claves. Primero, es necesario lograr un equilibrio entre los empleados, clientes y la sociedad . Segundo, fomento de creatividad e innovación en las empresas. Tercero, desarrollar proyectos tecnológicos con los que lograr un gran impacto y conseguir los objetivos empresariales mejorando productos y servicios. Cuarto, incrementar la calidad de vida de empleados, clientes y como no, todo esto tiene un reflejo claro en la sociedad. Quinto, desarrollar el potencial de sus empleados y fomentar su creatividad, hay que salvar limitaciones como es una cultura rígida, la limitación de oportunidades y falta de procedimientos, etc. Sexto, es claro que la relación con los clientes está cambiando hacia políticas que usen más innovación, a un coste menor y con uso continuado de las TIC.

