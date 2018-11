Todas las Estrellas Michelín de 2019 11 restaurantes triestrellados, 31 con dos estrellas y 190 con una Jaime Ruiz de Infante

viernes, 23 de noviembre de 2018, 21:13 h (CET) El listado completo en España ordenados por Comunidad Autónoma. Andalucía Kabuki Raw. * Málaga; Carretera de Casares, Km 2, 29690 .Tlf: 952 93 78 00 Alevante. * Chiclana de la Frontera / Novo Sancti Petri. (Cádiz) Hotel Meliá Sancti Petri, Calle Amílcar Barca . Tlf: 956 49 12 00 Choco.* Córdoba. Calle Compositor Serrano Lucena, 14. Telef: 957 26 48 63 Noor .* Córdoba. Calle Pablo Ruiz Picasso, 8. Telf: 957 10 13 19 La Costa .* ( Almería). Bulevar de el Ejido, 48, 04700. Telf: 950 48 17 77 Sollo. * Fuengirola (Málaga).Urbanización Reserva del Higuerón, Av. del Higuerón, 48, 29640. Tlf:951 38 56 22 Acánthum.* Huelva . Calle San Salvador, 17. Tlf: 959 24 51 35 José Carlos García.* Málaga.Puerto de Málaga, Plaza de la Capilla, 1 Tlf: 952 00 35 88 Dani García.*** Marbella (Málaga).Hotel Puente Romano, Av. Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe, s/n, 29602. Tlf: 952 76 42 52 El Lago.* Marbella (Málaga). Urb. Elviria Hills, Avda. Las Cumbres 29600. Tlf: 952 83 23 71 Messina. *Marbella ( Málaga) . Av. Severo Ochoa, 12, 29603. Tlf: 952 86 48 95 Skina.* Marbella (Málaga). Calle Aduar, 12, 29601. Tlf: 952 76 52 77 Aponiente.*** El Puerto de Santa María. (Cádiz) . C/ Francisco Cossi Ochoa, s/n, 11500. Tlf: 956 85 18 70 Bardal.*Ronda(Málaga). Calle José Aparicio, 29400 .Tlf: 951 48 98 28 Alejandro.* Roquetas de Mar. (Almería). Av. Antonio Machado, 32. Tlf: 950 32 24 08 Abantal.* Sevilla. Calle Alcalde José de la Bandera, 7. Tlf: 954 54 00 00 Bagá. *Jaén. Calle Reja de la Capilla 3. Tlf:953 04 74 50 LÚ Cocina y Alma.* Jerez de la Frontera. (Cádiz). Calle Zaragoza, 2, 11405. Tlf: 695 40 84 81 Aragón Lillas Pastia.* Huesca. Plaza Navarra, 4, 22002. Tlf: 974 21 16 91 Tatau. * Huesca. Calle Azara, s/n, 22002 . Tlf: 974 04 20 78 Hospedería El Batán.* Tramacastilla (Teruel). Ctra. Comarcal, 1512, 44112. Tlf:978 70 60 70 La Prensa. * Zaragoza. Calle José Nebra, 3, 50007. Tlf: 976 38 16 37 Cancook.* Zaragoza. Calle Juan II de Aragón, 5. Tlf:976 23 95 16 Asturias Casa Marcial. ** Parres (Asturias) .Calle La Salgar, s/n, 33549. Tlf: 985 84 09 91 El Corral del Indianu. * Arriondas (Asturias). Av. de Europa, 14, 33540. Tlf: 985 84 10 72 Auga.* Gijón (Astuias). Calle de Claudio Alvargonzález, s/n, 33201. Tlf: 985 16 81 86 La Salgar.* Gijón (Asturias). Museo Etnografico del Pueblo de Asturias, Paseo Dr. Fleming, 887, 33203. Tlf: 985 33 11 55 El Retiro.* Llanes / Pancar. 33509 Pancar. Tlf: 985 40 02 40 Casa Gerardo.* Asturias.Km 9 Carretera AS-19 Prendes, 33438. Tlf: 985 88 77 97 Arbidel.* Ribadesella (Asturias). Calle Oscura, 1, 33560. Tlf: 985 86 14 40 Real Balneario.* Salinas, Asturias.Avenida de Juan Sitges, 3 33405. Tlf: 985 51 86 13 Baleares Es Capdellà Zaranda.** Mallorca. Castell Son Claret, Carretera Capdella - Galilea, Km. 1,7, 28010. Tlf: 971 13 86 27 Capdepera Andreu Genestra. * Mallorca. on Moltó, Carretera Cala Mesquida Km 1 Camino de, 07590. Tlf: 971 56 59 10 Deià Es Racó d'Es Teix.*Mallorca. Calle de Sa Vinya Vieja, 6, 07179 . Tlf: 971 63 95 01 Palma Adrián Quetglas.* Mallorca. Passeig de Mallorca, 20, 07012. Tlf: 971 78 11 19 Palma Marc Fosh. * Mallorca. Carrer de la Missió, 7, 07003 . Tlf: 971 72 01 14 Palmanova Es Fum.* Mallorca.Carretera Palma-Andratx, 19, 07181 Costa d'en Blanes . Tlf: 971 62 96 29 Port d'Alcudia Jardín. * Mallorca. Carrer Tritons, 4, 07400. Tlf:971 89 23 91 Port de Pollença Argos. * Port de Pollença. Passeig Saralegui, 118, 07470. Tlf: 971 86 59 02 Canarias Abama Kabuki. *Guia de lsora Tenerife Carretera General TF-47, km 9, 38687 . Tlf: 922 12 67 94 M.B. Carretera General del Sur, TF-47, km 9, 38687 Guia de Isora Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. Tlf: 922 12 60 00 Nub* La Laguna. Santa Cruz de Tenerife. alle Nava y Grimon, 18, 38201. Tlf: 922 07 76 06 El Rincón de Juan Carlos* Santa Cruz de Tenerife. Acantilado de Los Gigantes, Pje Jacaranda, 2, 38683. Tlf: 922 86 80 40 Kazan ** Santa Cruz de Tenerife. 38002 Santa Cruz de Tenerife. Tlf: 922 24 55 98 Cantabria La Bien Aparecida Solana. * La Bien Aparecida, 11, 39849 Ampuero, Cantabria. Tlf: 942 67 67 18 La Bicicleta.* La Plaza, 12, 39716 Hoznayo, Cantabria, Cantabria. Tlf: 636 29 69 70 El Nuevo Molino.* Barrio Monsenor, 18, 39478 Arce, Cantabria. Tlf: 942 57 50 55 Annua. ** Paseo de la Barquera, s/n, 39540 San Vicente de la Barquera, Cantabria. Tlf: 942 71 50 50 El Serbal* Calle Andrés del Río, 7, 39004 Santander, Cantabria. Tlf: 942 22 25 15 Cenador de Amós.** Calle del Sol, s/n, 39793 Villaverde de Pontones, Cantabria. Tlf: 942 50 82 43 Castilla- La Mancha Maralba. ** Calle Violeta Parra, 5, 02640 Almansa, Albacete. Tlf: 967 31 23 26 El Bohío. * Av. Castilla La Mancha, 81, 45200 Illescas, Toledo. Tlf: 925 51 11 26 El Doncel. * Paseo de la Alameda, 3, 19250 Sigüenza, Guadalajara. Tlf: 949 39 00 01 El Carmen de Montesión.* Urbanización Montesión, Calle Montesión, 107, 45004 Toledo. Tlf: 925 22 36 74 Valdepalacios. Tierra. * Carretera CM-4100 Km 9, 45572 Torrico, Toledo. Tlf: 925 45 75 34 Trivio. * Cuenca. 25, Calle Colón, 16002 Cuenca. Tlf: 969 03 05 93 El Molino de Alcuneza. * Carretera Alboreca, km. 0.5, 19264 Alcuneza, Sigüenza, Guadalajara. Tlf: 949 39 15 01 Castilla y León El Ermitaño. * 49600 Benavente, Zamora. Tlf: 980 63 22 13 Cobo Vintage. * Calle Merced, 19, 09002 Burgos. Tlf: 947 02 75 81 Cocinandos. * Calle las Campanillas, 1, 24008 León. Tlf: 987 07 13 78 La Botica. * Plaza Mayor, 2, 47230 Matapozuelos, Valladolid. Tlf: 983 83 29 42 La Lobita. * Av. de la Constitución, 54, 42149 Navaleno, Soria. Tlf: 975 37 43 68 Víctor Gutiérrez.* Calle Empedrada, 4, 37007 Salamanca. Tlf: 923 26 29 73 Sardón de Duero. Refectorio. * Monasterio de, 47340 Retuerta, Valladolid. Tlf: 983 680 368 Villena. * Plaza Capuchinos, S/N, 40001 Segovia. Tlf: 921 46 17 42 Baluarte.* Calle Caballeros, 14, 42002 Soria. Tlf: 975 21 36 58 Trigo. * Calle Tintes, 8, 47002 Valladolid. Tlf: 983 11 55 00 Pablo. * Avenida los Cubos, 8, 24007 León. Tlf: 987 21 65 62 Cataluña Les Magnòlies. * Passeig Mossèn Anton Serres, 7, 17401 Arbúcies, Girona. Tlf: 972 86 08 79 Ca l'Arpa. * Passeig de la Indústria, 5, 17820 Banyoles, Girona. Tlf: 972 57 23 53 ABaC. *** Av. del Tibidabo, 1, 08022 Barcelona. Tlf: 933 19 66 00 Alkimia.* Ronda de Sant Antoni, 41, 08011 Barcelona. Tlf: 932 07 61 15 Angle. * Carrer Aragón, 214, 08011 Barcelona. Tlf: 932 16 77 77 Caelis. * Via Laietana, 49, 08003 Barcelona. Tlf: 935 10 12 05 Disfrutar. ** Carrer de Villarroel, 163, 08036 Barcelona. Tlf: 933 48 68 96 Cocina Hermanos Torres. ** Carrer del Taquígraf Serra, 20, 08029 Barcelona. Tlf: 934 10 00 20 Dos Palillos. * Carrer d'Elisabets, 9, 08001 Barcelona. Tlf: 933 04 05 13 Enigma. * Carrer de Sepúlveda, 38-40, 08015 Barcelona. Tlf: 616 69 63 22 Enoteca. ** Hotel Arts Barcelona, Carrer de la Marina, 19-21, 08005 Barcelona. Tlf: 934 83 81 08 Gaig. * Carrer de Còrsega, 200, 08036 Barcelona. Tlf: 934 53 20 20 Hisop.* Passatge de Marimon, 9, 08021 Barcelona. Tlf: 932 41 32 33 Hofmann. * Carrer de la Granada del Penedès, 14, 08006 Barcelona. Tlf: 932 18 71 65 Hoja Santa. * Av. de Mistral, 54, 08015 Barcelona. Tlf: 933 48 21 94 Koy Shunka. * Carrer d'en Copons, 7, 08002 Barcelona. Tlf: 934 12 79 39 Lasarte. *** Carrer de Mallorca, 259, 08008 Barcelona. Tlf: 934 45 32 42 Moments. ** Passeig de Gràcia, 38, 40, 08007 Barcelona. Tlf: 931 51 87 81 Pakta. * Carrer de Lleida, 5, 08004 Barcelona. Tlf: 936 24 01 77 Tickets. * Av. del Paralel, 164, 08015 Barcelona. Tlf: 932 92 42 52 Via Veneto. * Carrer de Ganduxer, 10, 08021 Barcelona. Tlf: 932 00 72 44 Xerta. * Carrer de Còrsega, 289, 08008 Barcelona. Tlf: 937 37 90 80 La Barra de Carles Abellán. * 19, Passeig de Joan de Borbó, 08003 Barcelona. Tlf: 937 60 51 29 Lluerna. * Av. Pallaresa, 104, 08921 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona. Tlf: 933 91 08 20 La Boscana. * LV-3311, 4, 25142 Bellvís, Lérida. Tlf: 973 56 55 75 Can Jubany. * Ctra. de Sant Hilari, s/n, 08506 Calldetenes, Barcelona. Tlf: 938 89 10 23 Can Bosch. * Rambla de Jaume I, 19, 43850 Cambrils, Tarragona. Tlf: 977 36 00 19 Rincón de Diego. * Carrer de les Drassanes, 19, 43850 Cambrils, Tarragona. Tlf: 977 36 13 07 Emporium. * Carrer Santa Clara, 31, 17486 Castelló d'Empúries, Girona. Tlf: 972 25 05 93 Estany Clar. * 08600, Barcelona. Tlf: 628 206 780 Bo.TiC. * Avinguda Costa Brava, 6, 17121 Corçà, Girona. Tlf:972 63 08 69 Malena. * Carretera Sucs (Complex la Vaqueria), 25112 Gimenells, Lleida. Tlf: 973 74 85 23 El Celler de Can Roca. *** Carrer de Can Sunyer, 48, 17007 Girona. Tlf: 972 22 21 57 Massana.* Carrer Bonastruc de Porta, 10, 17001 Girona. Tlf: 972 21 38 20 La Fonda Xesc.* Plaça del Roser, 1, 17531 Gombrèn, Girona. Tlf: 972 730 404 Casamar. * Carrer del Nero, 3, 17211 Llafranc, Girona. Tlf: 972 30 01 04 Els Tinars. * 17240, Girona. Tlf: 972 83 06 26 Miramar. ** Passeig Marítim, 7, 17490 Llançà, Girona, Girona. Tlf: 972 38 01 32 Tresmacarrons. * Av. Maresme, 21, 08320 El Masnou, Barcelona. Tlf: 935 40 92 66 Sala.* Plaça Major, 17, 08516 Olost de Lluçanès. Tlf: 93 888 01 06 Les Cols. ** Ctra. de la Canya, s/n, 17800 Olot, Girona. Tlf: 972 269 209 Castell Peralada.* Carrer Sant Joan, s/n, 17491 Peralada, Girona. Tlf: 972 52 20 40 Els Brancs. * Avinguda de José Díaz Pacheco, 26, 17480 Roses, Girona. Tlf: 972 25 60 08 Terra. * Carret. de Sant Pol 633, Sant Feliu de Guíxold, Gerona. Tlf.: 872 200 606. Els Casals. * Sagàs. L'Ó. * Sant Fruitós de Bages Fogony. * Lleida La Cuina de Can Simon. * Tossa de Mar L'Antic Molí.* Tarragona Les Moles. * Tarragona Ca l'Enric. * La Vall de Bianya. Villa Retiro. * Tarragona Extremadura Atrio. ** Cáceres Galicia Yayo Daporta. *Pontevedra Árbore da Veira. * A Coruña Culler de Pau. * O Grove / Reboredo. As Garzas. * A Coruña Nova.* Ourense San Salvador de Poio. Solla. * Pontevedra Pepe Vieira Camiño da Serpe. * Pontevedra Retiro da Costiña. * A Coruña Casa Marcelo. * A Coruña Maruja Limón.* Pontevedra A Tafona. * Santiago de Compostela Comunidad de Madrid Collado Mediano El Invernadero Álbora.* A'Barra.* La Candela Restò. * Cebo. * El Club Allard. * Coque. ** DiverXO. *** DSTAgE. ** Gaytán. * Kabuki. * Kabuki Wellington.* Lúa.* Punto MX. * Corral de la Morería Gastronómico.* Clos.* Yugo The Bunker. * La Tasquería. * El Invernadero. * Ramón Freixa Madrid .** Santceloni.** La Terraza del Casino.** Montia. *San Lorenzo de El Escorial (Madrid) Chirón.* Valdemoro Murcia El Palmar Cabaña Buenavista. ** Murcia Navarra Europa. * Pamplona Rodero. * Pamplona El Molino de Urdániz. ** Urdaitz País Vasco Boroa.* Vizcaya Etxebarri.* Ugarte, Vizcaya Mina.* Bizkaia Nerua.* Bizkaia Zarate.* Bizkaia Zortziko.* Vizcaya Eneko Bilbao. * Bilbao Atelier Etxanobe. * Bizkaia Akelae.*** San Sebastián Amelia.* San Sebastián Arzak.*** San Sebastián Kokotxa.* San Sebastián Mirador de Ulía.* San Sebastián EMeBe Garrote.* San Sebastián Álava. Marqués de Riscal.* Álava Mugaritz.** Guipúzcoa Andra Mari.* Vizcaya Elkano.* Guipúzcoa. Alameda.* Guipúzcoa. Azurmendi .*** Vizcaya Eneko.* Vizcaya. Lasarte-Oria.*** Martín Berasategui Guipúzcoa Zuberoa.* Guipúzcoa La Rioja Daroca de Rioja Venta.** Moncalvillo El Portal.** Ezcaray Kiro Sushi.* Logroño Íkaro. * Logroño Comunidad Valenciana Raúl Resino.* Benicarló. Castellón. Audrey's by Rafa Soler.* Alicante Beat. * Alicante Orobianco. * Alicante El Xato. * Alicante L'Escaleta.** Alicante Casa Manolo. * Daimús Quique Dacosta.*** Dénia. La Finca.* Alicante. Casa Pepa.* Alicante. Sents. Valencia El Poblet. Valencia Ricard Camarena .** Valencia Riff.* Valencia Sucede.* Valencia Cal Paradis.* Vall d'Alba. Castellón. BonAmb.* Jávea El RodaT.* Jávea Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Guía Vinos Gourmets 2019 En esta edición 146 bodegas y 16 tiendas ofrecen interesantes ventajas en sus productos El Madrid de Lorca, Dali y Buñuel Nueva Guía turística del Ayuntamiento de la Capital de España con un formato desplegable y geolocalizado en español e inglés Calar de Río Mundo 2014 Una decena de galardones nacionales y mundiales atesoran sus vitrinas, entre ellos, la Medalla de Oro, del Concours International de Lyon 2014 Guía Peñín 2019 Vuelve a batir un año más su propio récord con 11.846 vinos catados y evaluados Faustino Organic Wine 2017 Desde que Eleuterio Martínez Arzok fundada en 1861 Bodegas Faustino, han pasado cuatro generaciones elaborando excelentes vinos