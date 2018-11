Piscinas de arena, un lujo que puede salir caro dependiendo del constructor y la garantía

''Las piscinas de arena pueden llegar a dar problemas si no se escoge a los constructores adecuados para realizar la instalación de la misma, por lo que, la atención y el cuidado en la selección de la empresa que la construya, es de especial importancia'', según Javier Maroto, director de Ecopiscinasdearena Sin duda, la construcción y fabricación de piscinas de arena, ha sido un adelanto tecnológico que llega de manera más económica a todos los usuarios, como nunca lo ha hecho anteriormente, siendo un sueño para muchas personas poder tener en su propia vivienda una pequeña playa de arena, para poder bañarse en familia junto con amigos y conocidos.

Sin embargo, la felicidad que embarga a los usuarios cuando realizan la adquisición de cualquier tipo de piscina arena, se ve alterada con los problemas que pueden surgir dependiendo de a quién se contrate para construirla.

Actualmente, una gran variedad de empresas especializadas en la construcción de piscinas de arena, nacen cada año con el objetivo de poder suministrar al cliente, la mejor piscina de arena posible y al mejor precio.

¿Quién debería ser el constructor de una piscina de arena?

Es por ello qué, para poder competir, tratan de rebajar el presupuesto lo máximo posible y al no estar realmente especializados debido a la poca experiencia que aportan como bagaje, la calidad, seguridad e impermeabilidad de este tipo de piscinas se ve comprometida, con desprendimientos de la arena, resquebrajamientos de la estructura de la piscina, así como taponamiento de bombas y skimmers, por haber extendido de forma irregular la capa de resina.

¿Se cumple la garantía de 2 años por ley para las piscinas de arena?

Normalmente este tipo de estructuras, al igual que todo tipo de construcciones de exterior, poseen una garantía de 2 años por ley, pero en muchas ocasiones no se cumple debido a que cuando se tiene cualquier tipo de problema, el constructor de la piscina de arena y el distribuidor no se ponen acuerdo en quien tiene la culpa, aumentando el tiempo de espera para el cliente, y no encontrando ninguna solución posible al arreglo de la piscina.

Es por ello, que algunas compañías dedicadas a la fabricación y producción de piscinas de arena, se comprometen a aportar una garantía de hasta 4 años por escrito, para que no haya ningún tipo de problema, y el usuario tenga la tranquilidad necesaria para poder realizar esta obra de gran envergadura.

En conclusión, se necesita siempre una garantía y seguridad totalmente necesarias, para poder emprender este tipo de proyecto, ya que se trata de una obra más costosa, de lo que normalmente los usuarios acostumbran a construir.