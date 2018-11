Sección: Empresas IED Madrid abre un mercadillo de Navidad de diseño Comunicae

lunes, 19 de noviembre de 2018, 09:02 h (CET) Los asistentes podrán encontrar en la primera edición del Xmas Pop Up Store el regalo más especial. En este mercadillo navideño de diseño se venderán productos únicos y originales creados por los diseñadores de IED Madrid El IED Madrid, filial madrileña del Istituto Europeo di Design, centro de estudios sobre el diseño, abre sus puertas al público el próximo sábado 24 de noviembre en forma de mercadillo navideño.

El mercadillo, que tendrá lugar desde 11 de la mañana a 7 de la tarde en la sede de IED Madrid en Larra 14, tendrá 20 puestos de diferentes profesores de la institución, todos con marca propia, donde encontrar multitud de regalos navideños únicos y originales. Es habitual que los docentes del IED Madrid sean además profesionales del diseño, y esta será una buena oportunidad para conocer sus creaciones: marcas de ropa, accesorios, fanzines, artbooks, pinturas o cerámicas son algunos ejemplos de los diseños únicos, alternativos y originales que se podrán encontrar y comprar en la primera edición del Xmas Pop Up Store, que será también una ocasión para conectar con otros profesionales del diseño y admirar el talento y la creatividad que se respira en la escuela.

Desde libros ilustrados infantiles hasta joyas de diseño, accesorios, cerámica, serigrafías, fotografía de autor o prendas de vestir, el XMas Pop Up Store de IED Madrid es el lugar ideal para encontrar piezas originales que harán un regalo de navidad perfecto, además de una alternativa a los circuitos habituales de compras navideñas. Además, el Xmas Pop Up Store contara con un espacio para participar, de manera voluntaria, en la recogida de fondos para la cena de Navidad del comedor social de Mensajeros por la paz, con el fin de ayudar a muchas personas a pasar unos días mejores.

El Grupo IED es un network internacional de educación en Diseño y Management que nace en Italia en 1966 y hoy cuenta con once sedes en el mundo, repartidas entre Italia, España y Brasil. El IED es actualmente uno de los centros de estudios punteros en los campos del diseño de moda, audiovisual, diseño de producto e interiores a nivel mundial. El IED Madrid comienza su actividad en 1994, y actualmente cuenta con tres sedes en la ciudad.

