Aldro Energía iluminará The Shopping Night Barcelona 2018

viernes, 16 de noviembre de 2018, 12:12 h (CET) Aldro Energía estará presente con elementos decorativos de luz, estufas exteriores y un impresionante photocall en forma de bola de nieve La noche del próximo jueves 22 de noviembre se celebrará la novena edición de The Shopping Night Barcelona que tendrá lugar en el Paseo de Gracia y las calles adyacentes con el objetivo de recuperar el espíritu festivo, dinamizar las ventas y convertirse en el pistoletazo de salida a la campaña de Navidad.

Este año, el evento, promovido por la Associació Passeig de Gràcia con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, girará en torno a las compras, la música, la gastronomía y la cultura, coincidiendo por primera vez con la víspera del Black Friday y el encendido de las luces de Navidad.

La comercializadora energética Aldro estará presente con la imagen de su logotipo en las principales calles en las que se desarrolla el evento con vistosos elementos decorativos de iluminación a lo largo del Paseo de Gracia y estufas en las terrazas que formarán parte del recorrido. De esta manera, Aldro dará luz y calor a la noche de las compras y la diversión.

Aldro se presenta así en Barcelona como la comercializadora energética libre que entiende a sus clientes ofreciéndoles las mejores tarifas adaptadas a su consumo y los productos energéticos más adecuados en base a sus necesidades. Trabajan por la satisfacción de sus clientes mediante una atención personalizada y de calidad ofreciendo servicios que aportan tranquilidad como los de reparación y mantenimiento, productos energéticos que les ayudan a ahorrar y facturas transparentes. Todo esto les ha llevado a convertirse en una de las compañías de confianza de los usuarios, tanto en el sector empresarial como en el residencial, que se van sumando a una de las comercializadoras que más crece cada año.

En este ambiente festivo de la Shopping Night Barcelona, los asistentes podrán hacerse con el recuerdo más especial de la noche acercándose hasta un photocall popular ubicado en medio del Paseo de Gracia que sin duda sorprenderá por su particular forma: una enorme bola de nieve de Aldro de más de 3 metros a la que podrán acceder para hacerse fotos y llevarse la imagen más original del evento.

Entre medias, más de 50 tiendas abrirán sus puertas hasta la medianoche ofreciendo grandes descuentos, actividades especiales y las últimas tendencias de la temporada.

Además, siete escenarios de música en directo se levantarán en los cruces de Paseo de Gracia con Rosselló, Provença, Mallorca, Valencia, Aragó, Consell de Cent, Diputación y Gran Vía para que el público, durante el paseo, pueda realizar un recorrido cronológico por la historia de la música desde los años 20 hasta la actualidad con variedad de actuaciones como las de Beatriz Luengo y Ms Nina. También podrán disfrutar de un mercado de vinilos, una exposición de motos Harley Davidson y otra de fotografía de Elvis Presley, entre otras actividades. Una noche llena de sorpresas para todos los gustos.

A la moda y a la música se añade la oferta gastronómica y para llenar el estómago, los principales restaurantes y hoteles ofrecerán una ruta de platillos de inspiración navideña por 7 € incluyendo una cerveza. Y es que no hay que olvidar que la gastronomía es un referente en la Ciudad Condal, que cuenta con más de 30 restaurantes y estrellas Michelin. Durante el evento y hasta el domingo 25 de noviembre se podrán degustar las creaciones de Carme Ruscalleda y de Nandu Jubany, entre otros. Completará la oferta culinaria una zona de foodtrucks en el área de Paseo de Gracia entre Gran Vía y Casp, donde disfrutar de variedad de sabores.

En paralelo tendrán lugar diferentes fiestas como la que se celebrará en el Palacio Robert, en pleno Paseo de Gracia, donde se instalarán estufas personalizadas de Aldro para dar calor a la noche catalana.

Con todo esto, Aldro Energía se suma a las tiendas, restaurantes y hoteles como perfectos anfitriones para barceloneses y visitantes durante la noche más glamurosa de la ciudad.

