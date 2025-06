​Tejidos de novia para bodas de verano 2025

En plena temporada alta, con las temperaturas elevadas, son muchas las parejas que pasan por el altar. El verano es una de las épocas favoritas para dar el ‘sí, quiero’, pero, precisamente porque España es un país cálido, diseñar el perfecto vestido de novia es un reto para las firmas, que deben encontrar el equilibrio entre moda y practicidad. El éxito reside, explican los profesionales, en dar con los tejidos adecuados, que sean ligeros y se adapten a la frescura que requieren estos meses del año. Sobre las telas más demandadas y su aplicación, así como sobre las que son tendencia en el verano de 2025, hablamos con Valérie Moreau, Lorena Panea y Rafa Valverde. Tres reputados diseñadores de Madrid, Cataluña y Andalucía que nos desvelan las claves para acertar.



Valérie Moreau. Foto: Tati Zoom

“En verano utilizamos mucho crepe, pero es un crepe georgette, que es más bonito y agradable. Además, no se arruga y es fresquito, pero es capaz de armar el vestido, cosa que no permiten otros tejidos excesivamente fluidos”, introduce Valérie Moreau.

Y, además, la diseñadora quiere hablar de un matiz en el que pocas novias caen. “La muselina es otra de las telas que empleamos muy a menudo en nuestras creaciones durante estos meses. Existe de poliéster y de seda, pero cuando puedo descarto la seda, porque el traje, aunque suele ser muy vistoso, se arruga enseguida —a los cinco minutos de llevarlo— y cuando hace calor el sudor se queda marcado para el resto de la boda. Me da pena que vaya arrugado, porque desmerece mucho el diseño y por eso intento evitar la muselina de seda. Y, aunque parezca lo contrario, los invitados no suelen darse cuenta de si es o no seda. Creo que es honesto decir que no tiene sentido invertir en una tela más cara para tener un vestido arrugado. Es cierto que hay sedas que no se arrugan tanto, pero no son de verano, son menos frescas”, apunta la diseñadora señala Valérie Moreau. “La muselina es, sin duda, mi tejido favorito, aunque su inclusión en el vestido de novia dependerá del diseño. Siempre tiene que ir con una base de otro tejido porque es transparente. En mi caso suele ser un georgette”.



Valérie Moreau

Y concluye la diseñadora belga afincada en Madrid: “algunas clientas me piden algodón o lino y a menos que sea un brocado de lino, para el invierno, intento no apostar por él, porque se arruga mucho. El algodón te obliga a plancharlo antes de vestirlo y también puede desmerecer el trabajo porque genera la arruga con facilidad”.



Rafa Valverde. Foto: Palogoca

Por su parte, el cordobés Rafa Valverde lo tiene claro: “para las novias de verano, mis tejidos estrella son el satén y aquellos de carácter fluido como la muselina, las gasas y otros con texturas naturales, ya que aportan ligereza, frescura y una elegancia atemporal”. Y es que el creador andaluz apuesta por telas que le permitan dar rienda suelta a su creatividad y defender su estilo, que está cargado de detalles: “en cuanto a las líneas, prefiero las formas desestructuradas y asimétricas, ya que estos tejidos se adaptan con facilidad al cuerpo, permitiendo crear vestidos con capas que aportan movimiento sin añadir rigidez ni restar sofisticación”, apunta.



Rafa Valverde. Foto: Palogoca

En la búsqueda de esas propuestas frescas, románticas y favorecedoras, Rafa Valverde defiende una novia con telas que permitan movimiento. “Me inclino especialmente por los materiales naturales, con textura y dinamismo, porque considero que la verdadera elegancia reside en la naturalidad. Además, estos tejidos me ofrecen la libertad creativa necesaria para expresar mis ideas con autenticidad”, defiende.



Lorena Panea. Foto: Lucía Lennon

En último lugar, la extremeña Lorena Panea, con atelier propio en Barcelona, apuesta por la fluidez de las telas atemporales. “Los tejidos de verano para mí serían los crepes ligeros, las sedas y esos tejidos que transpiran, junto a encajes finitos. Los más solicitados por mis novias para esta época del año suelen ser los tules bordados o encajes, especialmente en diseños con transparencias, cut-outs y otros detalles atrevidos, cómodos y con pocas capas, que son marca de nuestra firma”. Aparte, Lorena Panea también tiene unos materiales preferidos: “son la seda y el tul bordado, para verano. Si van acompañados de encajes y flecos, para dar un toque veraniego, mediterráneo y bohemio, mucho mejor”, reconoce.



Lorena Panea