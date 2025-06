Profesionales de EY explican: los 5 mitos más comunes sobre trabajar en el sector tecnológico

El sector tecnológico tiene una gran brecha en España con 120.000 vacantes sin cubrir por falta de trabajadores cualificados. Las profesiones IT demuestran tener mejores condiciones laborales que la media en estabilidad, flexibilidad y salario. Muchas personas siguen teniendo una imagen equivocada y difusa de la formación requerida para trabajar dentro del sector tecnológico y de cómo es el día a día en estas empresas España necesita 120.000 trabajadores para el sector tecnológico y no los encuentra [1]. Ese es el gran titular de una industria que, en solo una década, ha generado más de 445.000 empleos [2] en la economía nacional y que no para de crecer. Pero, por desgracia, son muchos los profesionales que siguen pensando que este sector solamente es apto para genios de las matemáticas o de la programación. Pero, nada más lejos de la realidad.

Si a esa gran demanda de empleo se le añade que, "los profesionales TIC gozan de unas condiciones laborales mucho más ventajosas que la media de empleados: cuentan con mayor estabilidad, flexibilidad, mejores salarios y, además, 9 de cada 10 dispone de contrato indefinido", según InfoJobs, la pregunta es ¿por qué no hay más personas formándose en el ámbito tecnológico?

Uno de los motivos se encuentra en los mitos que rodean a las profesiones IT y que desde EY GDS, dos expertos del sector tratan de desmentir para poner en contexto en qué consisten realmente estas profesiones de tan nueva creación.

Los 5 mitos más comunes sobre trabajar en el sector tecnológico

Mito 1: es un sector donde solo se buscan programadores

Una de las primeras imágenes que aparecen en la cabeza cuando pensamos en alguien que trabaja en el sector tecnológico es la de aquella persona rodeada de pantallas en las que aparecen cientos de códigos ininteligibles. Pero nada más lejos de la realidad, "se estima que los programadores representan aproximadamente entre el 20 y el 30 % de todos los empleados en el ámbito tecnológico", afirma Grzegorz Pabian, Director Ejecutivo, Responsable de Ciberseguridad para Consultoría en Europa y Responsable de Consultoría en EY GDS Spain.

El resto de las profesiones las componen especialistas en diseño UX/UI, analistas de datos, testers de software, expertos en ciberseguridad e incluso profesionales dedicados al marketing tecnológico o a la gestión de proyectos IT. De hecho, la propia Isabel Crosa, Manager Senior de Riesgos Tecnológicos en EY GDS Spain, añade "he trabajado toda mi vida en Auditoría y Consultoría de IT, en proyectos muy interesantes y sin hacer absolutamente nada de programación". A pesar de eso, su familia sigue pensando que trabaja en programación. Hasta ese punto llega el primer gran mito.

Mito 2: las matemáticas lo son todo

¿Las matemáticas juegan un papel importante dentro de las profesiones del sector IT? Sí, pero no son fundamentales. Hay áreas muy especializadas dentro de IT como Data Analytics, desarrollo de modelos operativos, predictivos o Machine Learning, para los cuales los conocimientos específicos de matemáticas son fundamentales, "pero en muchas otras áreas como Data Visualization, Desarrollo web o diseño gráfico por ejemplo no son tan necesarios como lo son conocimientos más creativos y técnicos", describe Crosa.

Pabian, de hecho, asegura que la cualidad más deseable para trabajar dentro del sector tecnológico es la de "pensar lógicamente, abordar los temas de forma creativa y pensar fuera lo convencional" por encima de los conocimientos matemáticos. Reunir esos criterios no es solo cosa de ingenieros, "conozco a un veterinario que fue un excelente administrador de mainframe", agrega el experto para tumbar el segundo mito.

Mito 3: vivir frente a la pantalla de un ordenador

El sector tecnológico y estar rodeado de pantallas parecen sinónimos. Todavía más si se habla de alguien que trabaja desarrollando tecnología. Pero, también es un mito. "El desarrollo de proyectos tecnológicos requieren de numerosas reuniones, talleres e interacciones con diferentes personas. No estás todo el día solo delante del ordenador", comenta el propio Director del área de Ciberseguridad en EY GDS Spain.

Si bien las pantallas son siempre las protagonistas, una de las grandes ventajas que tienen este tipo de profesiones es la flexibilidad para poder trabajar desde cualquier lugar y ganar tiempo. Y es que, 7 de cada 10 trabajadores del sector disfrutan de una modalidad laboral en remoto, híbrida o total, según el Informe sobre Profesionales TIC de InfoJobs. "Se utilizan mucho más los móviles para hacer temas de trabajo (y personales) como leer emails, hacer videollamadas, y utilizar otras aplicaciones para temas del día a día desde prácticamente cualquier lugar", explica Isabel Crosa.

Mito 4: es un sector solo para hombres

En España, la radiografía de este sector muestra que el 80% de los trabajadores son varones, según el informe de InfoJobs. Pero, lo curioso es que, según este mismo estudio, las mujeres que trabajan en el ámbito tecnológico están más formadas. De hecho, el 60% de ellas disponen de estudios universitarios superiores, frente al 40% de los hombres.

"Cuando hice la carrera de Ingeniería en Informática la mayoría eran hombres porque se consideraba una carrera muy técnica. Pero hoy en día está muy equilibrado, lo veo en nuestro equipo de aproximadamente 40 personas, también lo veo en nuestro centro y en los equipos de los diferentes países con los que trabajamos", comenta Isabel Crosa.

Mito 5: La tecnología crece tan rápidamente que siempre estás perdido

Hace solo un par de años, el anterior CEO de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, aseguró en el Foro de Davos [3] que se estaba presenciando la mayor revolución tecnológica de la humanidad. No le faltaba razón porque los cambios son continuos y constantes. Algo que, visto desde fuera, puede hacernos pensar que son profesiones con un alto nivel de estrés.

Sin embargo, las compañías del sector, conocedoras de la falta de profesionales, apuestan por los planes de formación continuos para ayudar a los trabajadores en lo que necesiten para no sentirse perdidos. Tanto es así que la mejor empresa para trabajar en España [4], según los propios empleados, pertenece al sector IT. "Los programas de formación se actualizan continuamente, el acceso al conocimiento, publicaciones y conferencias aseguran que cualquier persona que quiera mantenerse al día con la tecnología pueda hacerlo", afirma Grzegorz Pabian.

[1] https://www.equiposytalento.com/noticias/2024/11/13/el-sector-tecnologico-sufre-un-deficit-de-120000-puestos-de-trabajo-sin-cubrir

[2] https://cotec.es/proyectos-cpt/mapa-de-empleo-tecnologico-de-espana/

[3] https://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2023/01/15/63c47614e5fdea1a4c8b45e4.html

[4] https://greatplacetowork.es/mejores-empresas-trabajar/