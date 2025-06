El cáncer de próstata sigue avanzando en silencio con más de 32.000 casos al año en España

Cada año se diagnostican en España más de 32.000 nuevos casos de cáncer de próstata, lo que lo convierte en el cáncer más común entre los hombres, por delante del de pulmón o colon, según datos de la SEOM y REDECAN. Sin embargo, y a pesar de su significativa incidencia, esta enfermedad sigue sin ocupar el lugar que le corresponde en el debate social y sanitario.

El cáncer de próstata representa la tercera causa de mortalidad por cáncer en varones y su incidencia aumenta significativamente con la edad. Aunque las tasas de supervivencia han mejorado notablemente —especialmente cuando se detecta en fases tempranas—, desde ROC Clinic, grupo de referencia en urología en España, advierten que aún queda un importante camino por recorrer en materia de concienciación preventiva.

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata, que se celebra el próximo 11 de junio, el equipo de ROC Clinic lanza un mensaje claro: la prevención y el diagnóstico precoz son claves para frenar el avance de esta enfermedad.

“Muchos hombres siguen evitando acudir al urólogo por miedo o desconocimiento. Queremos romper ese tabú y normalizar las revisiones como parte del autocuidado masculino”, señala el Dr. Javier Romero-Otero, director de ROC Clinic y del departamento de Urología de HM Hospitales.

Dado que el cáncer de próstata no manifiesta síntomas en sus etapas iniciales, evolucionando de forma silenciosa, los expertos recomiendan iniciar los chequeos urológicos preventivos partir de los 50 años -o desde los 45 si existen antecedentes familiares-. Estas revisiones incluyen pruebas como el análisis del antígeno prostático específico (PSA) y la exploración física, que permiten detectar alteraciones incluso en ausencia de síntomas.

“Las revisiones periódicas son fundamentales para detectarlo a tiempo y acceder a tratamientos menos invasivos, con altas tasas de curación y un pronóstico favorable. Esperar a notar algún indicio de la enfermedad puede ser demasiado tarde”, recuerda el Dr. Romero-Otero.

Avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata Hoy en día contamos con importantes avances que permiten identificar zonas sospechosas del cáncer que antes no podían detectarse. “Herramientas como la resonancia magnética multiparamétrica de próstata y la biopsia por fusión de imágenes hacen posible obtener muestras específicas de esas áreas, lo que se traduce en un diagnóstico mucho más preciso y dirigido”, añade el doctor Juan Justo Quintas, subdirector de ROC Clinic y urólogo especialista en cáncer de próstata.

Asimismo, la investigación médica ha logrado importantes avances en el tratamiento del cáncer de próstata, especialmente en sus etapas iniciales, con alternativas menos invasivas, más eficaces y con menor impacto en la calidad de vida del paciente. Entre las terapias más innovadoras se encuentra la terapia focal, una opción terapéutica que permite tratar exclusivamente el área afectada por el tumor, preservando al máximo la función del órgano y reduciendo los efectos secundarios.

Por último, en tumores con mayor agresividad, los tratamientos suelen incluir la prostatectomía radical a través de cirugía, que consiste en la extracción total de la glándula prostática. Para ello, ROC Clinic emplea técnicas mínimamente invasivas como la cirugía robótica.

Cirugía robótica: precisión y mejores resultados funcionales Uno de los mayores avances en el tratamiento del cáncer de próstata ha sido la incorporación de la cirugía robótica, que permite intervenir con una precisión milimétrica, menor agresividad y una recuperación más rápida para el paciente.

“En casos de tumores más agresivos o localmente avanzados, la prostatectomía radical sigue siendo el tratamiento de elección, y realizarla mediante cirugía robótica supone una ventaja indiscutible tanto para el cirujano como para el paciente”, señala el Dr. Javier Romero-Otero.

ROC Clinic dispone de las tres plataformas robóticas más avanzadas del mercado: Da Vinci Xi, Da Vinci Single Port y Hugo, lo que les permite adaptar la técnica a las necesidades específicas de cada paciente y caso clínico.

La cirugía robótica permite realizar incisiones más pequeñas, reducir el sangrado intraoperatorio y acortar el tiempo de recuperación, al mismo tiempo que mejora la preservación de funciones clave como la continencia urinaria y la función sexual. Además, gracias al control y articulación de los instrumentos quirúrgicos robóticos, se consigue una mayor precisión en zonas anatómicamente complejas, como es el caso de la glándula prostática.

“Contar con distintas plataformas robóticas nos permite personalizar la cirugía para cada paciente. Es un paso más hacia una medicina de precisión, más segura y menos invasiva”, indica el Dr. Ricardo Brime, responsable de la Unidad de Cirugía Robótica de ROC Clinic.

Este tipo de intervención se integra dentro de un enfoque terapéutico personalizado, que valora de forma individualizada el estadio del tumor, la edad y el estado de salud general del paciente, junto a otras opciones como la vigilancia activa, la terapia focal o la radioterapia.

La importancia del estilo de vida saludable Aunque las causas del cáncer de próstata aún no se conocen con exactitud, la edad es uno de los principales factores de riesgo para su desarrollo. A medida que los hombres envejecen, las probabilidades de padecer esta enfermedad aumentan de forma significativa.

Diversos estudios recientes han demostrado que el ejercicio físico regular no solo mejora la calidad de vida de los pacientes oncológicos, sino que también puede aumentar su supervivencia. Asimismo, existen factores dietéticos y metabólicos que podrían influir en la aparición del tumor, como la obesidad, la diabetes, el consumo excesivo de alcohol y carne roja, así como las dietas ricas en grasas, fritos, lácteos y alimentos ultraprocesados.

En este contexto, y con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata, ROC Clinic hace un llamamiento a todos los hombres para que adopten un papel activo en el cuidado de su salud, incorporando hábitos de vida saludables y acudiendo a revisiones urológicas periódicas. A lo largo del mes de junio, la clínica intensificará su labor divulgativa con el objetivo de acercar la salud prostática a toda la población masculina y promover un cambio cultural que normalice la prevención como parte del autocuidado.