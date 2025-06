El Festival RECREO reunirá en Sigüenza a lo más fresco del panorama emergente nacional

Tenda, Vicente Calderón y Cristina Len encabezan el cartel del nuevo festival gratuito impulsado por jóvenes en el corazón rural de Guadalajara. Junto a ellos, artistas con raíces seguntinas como The Pueblos, BatuQué, Loophole DJ y Monge completan una jornada que mezcla música, participación y cultura en el Parque de La Alameda. Este festival forma parte de la programación con la que la Diputación Provincial está apoyando, en este 2025, la Candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial El próximo sábado 7 de junio, el emblemático y recuperado Parque de La Alameda se convertirá en el epicentro de la cultura joven con la celebración de RECREO, un festival de música emergente organizado por el Ayuntamiento de Sigüenza, para lo que ha contado con la colaboración de la Asociación Cultural Aragonesa OCRE, y con el patrocinio de la Diputación Provincial de Guadalajara.

RECREO es una iniciativa cultural gratuita hecha por jóvenes y para jóvenes, que nace con el objetivo de generar alternativas de ocio en zonas no urbanas que apuestan por la escena musical emergente y el desarrollo local. El evento, que se celebrará desde las 14:30h hasta las 03:00h, propone una jornada completa en torno a la música, el juego y la convivencia intergeneracional en un entorno natural y socialmente significativo.

RECREO es un festival liderado por jóvenes que participan activamente en todas sus fases, desde la concepción hasta la producción, aportando frescura, innovación y una mirada comunitaria al desarrollo cultural del territorio.

El cartel de esta primera edición lo encabezan propuestas emergentes de gran proyección como Cristina Len, Vicente Calderón o Tenda, junto a los DJs Loophole y Monge, que compartirán escenario con el grupo local de jóvenes The Pueblos y el grupo de percusión BatuQué, en una programación que apuesta por la diversidad y el relevo generacional.

Cristina Len, una de las voces más prometedoras de la escena musical actual, llega a Sigüenza con su potente fusión de electrónica, sonidos urbanos y folclore charro. Natural de Esplugues de Llobregat, pero con raíces salmantinas, su propuesta conecta lo ancestral y lo contemporáneo con una fuerza magnética. Con su aclamado álbum 'Todo Menos La Muerte', producido por Bronquio, Cristina Len se consolida como una artista imprescindible para entender el nuevo folclore que emerge desde lo rural hacia el futuro.

Vicente Calderón, quinteto madrileño formado por Julián Clemente, Ángela Pérez, Iker Mazón, Rafi Hoppichler y Elena Sabio, irrumpe en el cartel con una propuesta cargada de ironía, descaro y un pop guitarrero de espíritu gamberro. Su primer álbum, lanzado bajo el sello Subterfuge Records, incluye colaboraciones con Samantha Hudson y Niña Polaca, y canciones como "Costa Marrón" o "Dientes rotos" que se han convertido en himnos generacionales. En Sigüenza prometen un directo tan provocador como festivo, donde la burla compartida se convierte en celebración.

Por su parte, el grupo valenciano Tenda aterriza en RECREO con su característico indie rock vibrante y emocional. Este cuarteto, formado por Evarist Caselles, Martín Tarrasó, Guillem Magraner y Claudi Penalba se ha consolidado como una de las bandas emergentes más sólidas del panorama nacional gracias a discos como Patrick, donde mezclan guitarras potentes, letras introspectivas y una energía contagiosa. En el entorno rural de Sigüenza, desplegarán todo su potencial para conectar con un público ávido de nuevas emociones sonoras.

Desde Madrid, el colectivo Loophole propone una experiencia sonora inmersiva que combina géneros como house, breaks y UK garage, con un enfoque en la creación de espacios seguros y vibrantes para el baile. A ellos se suma el DJ y productor Monge, con raíces seguntinas, especialista en techno house, cuyo estilo se caracteriza por una fusión de energía rítmica y producción sofisticada que invita al movimiento y la introspección.

La jornada dará comienzo en la zona de las Pirámides del parque de La Alameda, con una paella popular a cargo del Ayuntamiento de Sigüenza, amenizada con un DJ set a cargo de Monge, acompañada por un taller creativo con la colaboración de la asociación juvenil Abriendo Camino. Posteriormente, la batucada local BatuQué, conducirá al público hacia la Pista de Baile, donde comenzarán los conciertos a partir de las 18:00h y se extenderán hasta las 03:00h con la sesión de la sesión de Loophole DJ como cierre.

RECREO también apuesta por el comercio local. Con esta iniciativa, se busca no solo fomentar el ocio juvenil, sino también generar un impacto económico positivo y sostenible en el entorno.

El Ayuntamiento de Sigüenza celebra y apoya la puesta en marcha de un festival como RECREO, que refuerza el compromiso institucional con la juventud como motor de cambio y el medio rural como espacio fértil para la creación cultural. Gracias al apoyo de la Diputación Provincial de Guadalajara, RECREO aspira a consolidarse como una cita imprescindible en el calendario cultural de la provincia, impulsando el turismo responsable, la oferta de ocio local y fortaleciendo el tejido social a través de la música y la participación ciudadana.

