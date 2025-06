​El Comité Paralímpico Español lamenta y muestra su más rotundo rechazo ante el caso de dopaje de Yassine Ouhdadi

El Comité Paralímpico Español muestra su más rotundo rechazo ante la noticia hecha pública por el Comité Paralímpico Internacional de que el atleta Yassine Ouhdadi ha sido sancionado por dar positivo en un control antidopaje, imponiéndole una suspensión de 3 años de duración y la anulación de todos sus resultados desde la fecha del control, el 28 de julio de 2024.



Ouhdadi, que obtuvo la medalla de oro en la prueba de 5.000 metros categoría T13 en los Juegos Paralímpicos de París, ha aceptado la comisión de la infracción de las normas de dopaje y la imposición de la sanción al no resultarle posible acreditar el motivo u origen por el que restos de una sustancia prohibida, clostebol, se encontró en su muestra fisiológica. La sanción de tres años impuesta por IPC comprende desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 8 de septiembre de 2027.

El Comité Paralímpico Español muestra su más rotunda repulsa y rechazo a cualquier infracción de las normas de dopaje y recuerda que la institución viene desarrollando programas orientados a la formación y sensibilización de los deportistas paralímpicos españoles en esta materia, dirigidos no solo a tratar de evitar que se recurra voluntariamente al uso de sustancias o métodos prohibidos, sino también para evitar que puedan producirse infracciones causadas por el contacto o uso inintencionado de las mismas.

De cara a los Juegos de París 2024, el CPE planteó que los integrantes del Equipo Paralímpico Español fuesen sometidos a varios controles antidopaje fuera de competición con anterioridad a asistir al citado evento. Para ello se alcanzó un acuerdo de colaboración con la CELAD, para que este organismo desarrollase o coordinase dichos controles.

En el caso de Ouhdadi, el deportista fue sometido durante 2024 a diversos controles antidopaje (concretamente controles en competición el 15 de mayo y 31 de agosto, es decir, antes y después del positivo) y también durante la competición de los Juegos Paralímpicos de París, siendo en todos esos casos el resultado negativo.

El control con resultado positivo fue realizado fuera de competición a instancias del Comité Paralímpico Internacional el 28 de julio de 2024. Sin embargo, no ha sido hasta finales de febrero de 2025, siete meses después, cuando el deportista y el Comité Paralímpico Español fueron informados de la existencia del informe analítico adverso, algo que dificulta enormemente al deportista afectado llevar a cabo una investigación sobre el origen de un posible contagio o contacto inintencionado con la sustancia prohibida.

Para tratar de evitar nuevos casos como este en el futuro, el Comité Paralímpico Español tiene previsto reforzar el programa orientado a la formación y sensibilización de los deportistas, así como establecer y endurecer medidas complementarias para impedir eventuales infracciones contra el dopaje.