Konecta Foundation celebra 20 años de impacto social con su nueva identidad y una visión global

Más de 220.000 personas beneficiadas y 20 millones de euros invertidos en proyectos de inclusión laboral y digital demuestran el poder transformador de Konecta Foundation. Durante la celebración de Expocontact, Konecta Foundation presentó su nueva identidad de marca e hizo una entrega de premios para reconocer la labor de varias organizaciones que le han acompañado a lo largo de su trayectoria Konecta Foundation, creada en 2005 por Konecta, conmemora dos décadas de acción social transformadora con la presentación de su nueva identidad de marca —adoptando oficialmente el nombre "Konecta Foundation"— y el lanzamiento de su web renovada. El anuncio tuvo lugar durante la celebración de Expocontact 2025, el congreso de referencia en el sector Experiencia de Cliente, organizado por Konecta el pasado 28 de mayo, donde la Fundación reafirmó su compromiso con el crecimiento inclusivo no solo en España, sino también en América Latina y otros países de Europa, como ejemplo de su expansión internacional.

"Cuando fundamos Konecta, la visión iba más allá del éxito empresarial: queríamos construir una compañía con propósito. Konecta Foundation nació para alinear ese compromiso con la acción, poniendo el empleo, la tecnología y el talento al servicio de quienes más lo necesitan. En Konecta siempre se ha creído en hacer el bien haciendo las cosas bien", afirmó José María Pacheco, fundador y presidente de Konecta, durante la presentación.

Por su parte, Graciela de la Morena Carra, directora de Konecta Foundation, explicó que "durante 20 años, en Konecta Foundation, se ha creído en el poder transformador de la inclusión social. Este nuevo capítulo reafirma la promesa de construir un futuro más justo, con innovación, propósito y solidaridad global".

Un nuevo capítulo global

La conmemoración del 20º aniversario de Konecta Foundation no solo representa un hito, sino también el inicio de una nueva etapa. Con una presencia consolidada en países como España, Colombia y Perú, la Fundación aspira a su expansión internacional con una actividad global articulada en torno a tres pilares fundamentales:

Empleabilidad. Fomentar el acceso a empleos de calidad a través de la formación profesional y digital.

Fomentar el acceso a empleos de calidad a través de la formación profesional y digital. Innovación social. Impulsar la digitalización inclusiva mediante alianzas con universidades, ONGs y empresas tecnológicas.

Impulsar la digitalización inclusiva mediante alianzas con universidades, ONGs y empresas tecnológicas. Desarrollo comunitario. Apoyar proyectos locales de alto impacto a través de convocatorias abiertas y programas de voluntariado. Esta evolución responde a la misión de Konecta Foundation de escalar soluciones inclusivas en mercados consolidados, así como emergentes, ampliando el acceso al empleo, la tecnología y las oportunidades para las poblaciones más vulnerables.

20 años desarrollando acciones de impacto

Konecta Foundation trabaja por impulsar el desarrollo social y profesional de las personas, centrándose en cocrear proyectos innovadores relacionados con la actividad y el sector de Konecta y aprovechando sus recursos y redes. Como resultado, en sus dos décadas de trayectoria, la Fundación ha logrado:

Invertir 20 millones de euros en iniciativas sociales.

en iniciativas sociales. Beneficiar directamente a más de 220.000 personas .

. Integrar laboralmente a más de 16.000 personas a través de alianzas estratégicas.

a través de alianzas estratégicas. Implicar a 20.000 empleados voluntarios. Su nueva identidad de marca y página web actuarán como catalizadores para reforzar la visibilidad de la Fundación y consolidar nuevas alianzas estratégicas, facilitando así la conexión con una comunidad global comprometida con su misión.

Celebrando la innovación y el impacto social: Premios Konecta Foundation

Asimismo, durante la celebración de Expocontact, Konecta Foundation también hizo una entrega de premios para reconocer la labor de distintas organizaciones que le han acompañado a lo largo de su trayectoria. El acto contó con la presencia de destacadas personalidades, entre ellas su Alteza Real la Infanta Doña Elena de Borbón, directora de proyectos de la Fundación MAPFRE, o el Padre Ángel, fundador y presidente de la Fundación Mensajeros de la Paz, entidades reconocidas durante la celebración.

Dentro de la categoría de empleabilidad, se entregó un galardón al Proyecto Juntos Somos Capaces de Fundación MAPFRE, recogido por Daniel Restrepo, director de Acción Social de Fundación MAPFRE, la Escuela de Capacitación Profesional Fundación Konecta en colaboración con IBM y Banco Santander, recogido por Estela Quesada, directora de RSC de IBM y Gregorio Pantoja, director Digital Sales & Service del Banco Santander, y el Proyecto Hub Empleo Verde de Fundación Konecta en colaboración con JPMorganChase y Fundación Endesa, recogido por Julio Meseguer, director Corporate Client Banking, España & Portugal de JPMorganChase y Elsa Novo, directora de Empleo de Fundación Endesa.

Asimismo, en la categoría de impacto social, fueron galardonadas tres entidades: Fundación ONCE, con la presencia de Jesús Hernández, director de Accesibilidad e Innovación, Fundación También, con Teresa Silva, presidenta, y Mensajeros de la Paz, con el Padre Ángel, fundador y presidente.