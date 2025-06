Adity lanza un seguro de decesos hasta un 75% más barato

Adity, la correduría especialista en seguros de decesos, salud y vida ha dado un paso más en su camino para ser líderes absolutos del sector. Ahora ha sorprendido con el lanzamiento de un seguro de decesos completo con precios rebajados hasta el 75% y contratable hasta la edad de 80 años.

Y esto es noticia porque hace solo unos días se viralizó un video en el que una mujer mayor se quejaba de que su seguro de decesos era muy caro y que, además, no permitían entrar a su marido por tener más de 70 años. Y precisamente, unos días después, Adity ha lanzado la mayor revolución de la historia de los conocidos como seguros de los muertos, con un seguro que rompe todos los esquemas en precios y coberturas.

Analizando la letra pequeña no se ha encontrado trampa, y es que realmente el seguro cubre todos los gastos del entierro, incluida la incineración si así lo elige la familia. Además, han incluido algunos detalles como coronas de flores, posibilidad de tener un catering y hasta elegir una urna de diseño.

En palabras de Francisco Ramírez, CEO de Adity: "Este producto es el primer paso en la contratación de seguros de decesos baratos totalmente personalizados y de forma 100% accesible a todas las familias del país. Para nosotros no era suficiente con poder contratar un seguro de decesos que cubra íntegramente, debíamos contar con los mejores precios del mercado. En el momento en el que logramos estos objetivos, lanzamos este producto al mercado y nuestros clientes ya pueden disfrutar de él".

Además, Francisco presume de que es un seguro de decesos que se puede contratar hasta los 80 años de edad, aunque muy pocas compañías aseguradoras aceptan a personas mayores de 70 años. Incluso, remarca que son de las pocas corredurías que remiten a sus asegurados la documentación en papel a casa; y que el próximo paso serán los seguros de vida.

Se ha consultado a varios clientes que ya han contratado un seguro de decesos a través de Adity y remarcan un precio mucho más competitivo que la media, que reciben un precio exacto al instante, facilidad en la contratación del seguro y satisfacción por el envío de la póliza en papel al domicilio; práctica poco habitual en los competidores.

En palabras de estos clientes "cuando vi el precio ni me lo pensé, era mucho más barato que el que tenía, aunque me daba miedo contratar por teléfono; ya luego me tranquilicé cuando me enviaron los papeles al móvil y a la casa. Incluso llamé a la compañía aseguradora para ver si era real o no, y sí lo era", por otra parte, otra remarcaba "yo pagaba 46 € al mes por mi familia, una locura, y cuando vi que se me quedaba en 15 € al mes lo contraté en seguida, y aquí estoy más feliz que una perdiz aunque espero no utilizarlo jamás" comentaba entre risas Amelia de 73 años.