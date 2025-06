SERSEO acerca el modelo MaaS a la dura realidad de las PYMES nacionales

La agencia inventora del “consultor a un click de distancia” para pequeñas empresas transforma el sector con su modelo de suscripción: un departamento de marketing completo al alcance de la PYME nacional.

En un contexto donde las pequeñas y medianas empresas necesitan reinventarse digitalmente para sobrevivir y competir, SERSEO Marketing Digital Inteligente ha implantado con éxito un modelo de trabajo que marca un antes y un después: Marketing as a Service (MaaS).

Lejos del enfoque tradicional de agencias boutique que ofrecen servicios fragmentados o limitados a campañas puntuales y facturas de servicios por horas, SERSEO ha creado un sistema integral, flexible y escalable, pensado para las verdaderas necesidades de las PYMES nacionales actuales que sufren de las interminables y costosas obligaciones, regulaciones y normativas que las ralentizan en su crecimiento.

Bajo el lema “Tu consultor de marketing, a un click”, esta agencia ofrece desde hace años un departamento de marketing externo completo mediante una suscripción mensual, sin letra pequeña, sin permanencias, y con resultados garantizados.

¿Qué es el MaaS de SERSEO? Marketing as a Service no es solo un cambio de modelo operativo, es un nuevo paradigma en el acceso a servicios profesionales de marketing. Inspirado en el modelo de SaaS (Software as a Service), el MaaS implica:

Suscripción mensual fija, que incluye todos los servicios necesarios para la digitalización comercial de la empresa.

Consultor dedicado, que actúa como un miembro más del equipo del cliente, con asesoría continua y formación incluida.

Tecnología de vanguardia, como IA, dashboards de rendimiento, CRM integrado y metodologías propias como el método de los 3 pasos o GEO.

Cobertura 360°, con diseño, publicidad, SEO, contenidos, automatización, generación de leads, redes sociales, web y más.

Este modelo ofrece una solución integral, profesional y asequible para pequeñas empresas que no pueden permitirse departamentos internos de marketing, pero necesitan competir en igualdad de condiciones con grandes corporaciones.

Ventajas tangibles del modelo MaaS Los resultados del enfoque MaaS de SERSEO se reflejan en tres pilares estratégicos:

Profesionalización total del área de marketing

Cada pyme accede a un equipo experto con herramientas avanzadas que antes solo estaban al alcance de grandes marcas. Esto les permite tener una imagen de marca sólida, coherente y orientada al cliente final.

Aceleración del crecimiento comercial

Las estrategias multicanal y la automatización permiten generar más oportunidades, mejorar la conversión y aumentar la recurrencia. SERSEO demuestra que se puede crecer sin grandes inversiones si se tiene un buen método.

Optimización de recursos internos

Al externalizar el marketing digital en manos expertas, el equipo interno se concentra en operaciones y ventas, aumentando la eficiencia global de la empresa.

Este enfoque ya ha sido aplicado con éxito en cientos de casos documentados, desde comercios locales hasta negocios online en expansión internacional.

El propósito que lo cambia todo: democratizar el marketing digital SERSEO basa todo su modelo en un Propósito de Transformación Masiva: hacer accesible el marketing digital a cualquier pequeña o mediana empresa, esté donde esté. Este propósito impulsa decisiones estratégicas como:

Abandonar los sistemas propietarios para facilitar la migración entre proveedores (modelo open source).

No imponer compromisos de permanencia.

Garantizar resultados o devolver el dinero.

Aplicar tecnologías como la inteligencia artificial sin coste adicional.

Crear una red descentralizada de agencias con autonomía y formación constante.

Este enfoque ha permitido que SERSEO consolide una estructura colaborativa, donde más de 70 consultores certificados trabajan bajo una misma metodología, compartiendo tecnología, know-how, sistemas y formación continua. Las más de 25 agencias asociadas se benefician de economías de escala, acuerdos estratégicos con plataformas líderes y una red que no deja a nadie solo.

Tecnología, IA y metodologías propias al servicio de las PYMES SERSEO no solo ofrece un servicio: ha construido una plataforma operativa inteligente. A través de un sistema propio en desarrollo, que integra IA, automatizaciones y herramientas de control de procesos, las agencias asociadas pueden ofrecer servicios premium con costes controlados.

Entre sus ventajas tecnológicas destacan:

Paneles de control personalizados para clientes y agencias.

Informes automatizados y seguimiento de principales KPI.

Generación de planes de marketing y calendarios de contenidos.

Dashboards de métricas de visibilidad, social media y captación de leads.

Integración con herramientas standard del mercado

Servicio all-in-one

Todo ello se ofrece bajo una fórmula que prioriza la simplicidad y el resultado: una única cuota mensual con acceso a todo el ecosistema digital.

Una red de agencias con ADN colaborativo y resiliente

Programa de Alto Rendimiento para tu agencia de marketing Además de implantar la filosofía MasS con sus clientes, desde su central trabajan en su Programa de Alto Rendimiento (PAR).

La compañía incorpora a su red de agencias cada trimestre a nuevos profesionales que desean crear su propia agencia o escalar una ya existente. Con una formación práctica “learning by doing”, recursos de captación y acompañamiento personalizado, cualquier profesional puede lanzar una agencia rentable en menos de 60 días.

Este programa incluye más de 30 ventajas a destacar:

Formación en metodología y sistemas digitales.

Leads cualificados desde el primer día.

Participación en beneficios y gobernanza digital.

Soporte técnico 24/7.

Certificaciones oficiales.

Visibilidad y marca nacional

Activos digitales propios

Además, SERSEO facilita el acceso a ayudas públicas como las del Programa de Empleo Autónomo del Gobierno, que permiten subvencionar hasta el 75?l coste de acceso al programa.

Los miembros de la red SERSEO se definen como "Rinocerontes Digitales": profesionales que no temen al mercado, adaptables, fuertes y decididos. En esta red de consultores de marketing no hay competencia interna: hay colaboración activa, mentoría entre iguales y visión compartida.

SERSEO, con más de 25 años a sus espaldas, ha demostrado que otra forma de hacer marketing digital es posible. Una más humana, más sostenible y sobre todo, más efectiva para quienes más lo necesitan: las pequeñas empresas nacionales.