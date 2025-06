Juegos de mesa para el verano

Es pensar en el verano y a muchos les viene a la mente la playa, los chiringuitos, la arena, el sol… Pero a esta lista de elementos hay que sumarle uno que cada vez es más frecuente encontrarlo en la maleta en vacaciones, los juegos de mesa.

Los juegos de mesa cada vez son más populares cuando se trata de disfrutar de unas vacaciones y buena prueba de ello es que cada vez se pueden encontrar más juegos de mesa familiares y en formato viaje. Algo parecido a lo que en su día pasó con los libros y las ediciones de bolsillo, pero ahora con los juegos de mesa.

Con el juego de mesa a todas partes En Juegos de la mesa redonda es posible encontrar muchos juegos de este tipo. Una buena prueba de ello es el juego de cartas Splash, que además también acompaña con una temática de lo más veraniega. Las opciones no acaban aquí, ya que hay juegos de mesa tan variados como Fritanga, Worm Up o Dobble Animal Crossing.

Estos juegos son perfectos para jugarlos en familia, lo que permite que las tardes de verano sean menos largas y aburridas. Gracias a los juegos de mesa puedes estar resguardado cuando el sol más aprieta para luego ir a relajarse a la piscina.

Llegada la hora de la piscina también hay opciones excelentes como Jungle Speed Beach o Hive. Opciones más tranquilas para aficionados a los clásicos juegos de cartas serían Match o Directores de Cine, un juego de cartas en donde los jugadores se pueden montar sus propias películas sin depender de una mesa o un lugar donde jugar convencional.

Juegos de mesa y la desconexión digital Además de ser una forma estupenda de poder pasar el rato con los amigos y la familia, los juegos de mesa también son una solución perfecta para lograr la tan ansiada desconexión digital.

Al estar concentrados jugando la partida resulta más complicado que los jugadores hagan uso del móvil. Esto es muy importante cuando se trata de niños pequeños que pueden desarrollar problemas en el futuro si se vuelven demasiado dependientes de la pantalla.

Aspectos como jugar una partida a juegos de mesa son muy importantes para recordar lo bueno de las relaciones. Una partida permite a los jugadores conocerse más y disfrutar de todas aquellas cosas que no se pueden hacer cuando están pendientes de un correo o un mensaje de chat.

Gracias a estos juegos de mesa se puede vivir el verano mucho mejor, disfrutando de todas esas cosas que toda la vida se han disfrutado, pero que ahora parece que resultan más complicadas según progresa la tecnología.

Wild Pong, Quick Stop Family, Traidores a Bordo… No importa si se trata de novedades o no, cuando se disfruta de un juego de mesa

con la gente que se quiere se aprovecha mucho más el día.