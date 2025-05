Juan Pablo Uribe, creador del método terapéutico Bioaxis, presenta en España 'La Estructura del Milagro'

Dentro de su gira internacional, Juan Pablo Uribe llega a España en junio para presentar su primer libro, ‘La Estructura del Milagro’, una obra en la que explica cómo sanar desde dentro, reconectar con nuestra esencia y encontrar equilibrio en nuestra vida diaria.

El libro de Uribe mezcla espiritualidad, ciencia y herramientas prácticas para ayudar a reducir el estrés, romper patrones que limitan y vivir con más libertad. Uribe cree que la verdadera transformación personal ocurre cuando entendemos que cambiar nuestra forma de mirar la vida puede cambiarlo todo.

Juan Pablo Uribe ofrecerá charlas y talleres en Barcelona, Madrid y Málaga para compartir en persona estas enseñanzas. Para asistir a ellas, no es necesario tener conocimientos previos, solo ganas de aprender algo nuevo y mirar hacia adentro.

Madrid, mayo de 2025 - Dentro de su gira internacional, iniciada en Latinoamérica, el terapeuta, docente y autor chileno Juan Pablo Uribe visitará Madrid, Barcelona y Málaga durante el mes de junio para presentar su libro La Estructura del Milagro. Una obra que supone un viaje de sabiduría y consciencia para todo el que desee comprender cómo sanar desde dentro y reconectar con su propósito vital.

Este no es un libro convencional. La Estructura del Milagro es una propuesta profunda que mezcla espiritualidad, neurociencia, psicología y física energética, pero lo hace desde un enfoque claro, humano y accesible. Uribe, con más de 30 años de trayectoria internacional, plantea que la belleza, entendida no como un canon estético, sino como un equilibrio y armonía interior, tiene el poder de sanar y que todos accedemos a esa belleza cuando se alinea con nuestra verdadera esencia.

Durante casi treinta años, Uribe ha sido coach de empresas, hasta que comprendió que ese mundo no acompañaba a la persona como un ser completo. “Las organizaciones solo buscan que seas más productivo. Te exprimen desde que entras hasta que sales del trabajo. Ante esa situación, yo sentía que faltaba algo que conectara el trabajo con el ser humano integral: con la familia, con los demás, consigo mismo y con el mundo”, cuenta Uribe. Esa necesidad de un enfoque más profundo lo llevó a crear el método terapéutico Bioaxis® y a fundar la Escuela de Biogeometría para activar procesos de transformación personal.

Según Uribe, la Geometría Sagrada es “la ciencia de la consciencia” que estudia patrones visuales que reflejan lo sagrado que hay en nosotros. No se trata de una creencia ciega, sino de una experiencia que une razón e intuición: “Descubrí que ciencia y espiritualidad están diciendo lo mismo desde lugares diferentes. La ciencia habla del laboratorio, de lo medible, mientras que la espiritualidad, del sentido profundo. Pero ambas están buscando lo mismo: entender por qué estoy aquí”.

Uno de los conceptos centrales de Uribe es Ley del 3: frente a la lógica binaria que domina nuestra vida (bueno/malo, sí/no), Uribe propone abrirse a una tercera vía que equilibre todo. Por ejemplo, frente a la acción y la reacción hay un tercer componente que es la relación. Lo mismo sucede con la tesis y la antítesis, que convergen en la síntesis o, de forma más sencilla, de un padre y una madre, se crea la figura de un hijo. El mundo es binario y, sin embargo, todo es tres. Esta mirada permite romper patrones, transformar relaciones tóxicas, cambiar creencias limitantes o reducir el estrés crónico, un mal que se puede relacionar directamente con enfermedades físicas, el insomnio o bloqueos emocionales.

“La consciencia no es solo estar despierto, es poder habitar el mundo interior y el mundo exterior al mismo tiempo. Es vivir desde el corazón”, explica. Durante sus talleres, Uribe guía a través de prácticas concretas como respiración toroidal, meditación, liberación de creencias y desbloqueos energéticos que permiten llevar esa consciencia a la vida diaria.

En palabras del autor, “este libro y estos talleres no pretenden dar respuestas, sino inspirar nuevas preguntas. Que cada persona pueda mirar su vida desde otro lugar y encontrar libertad: para pensar distinto, para reaccionar de otra forma y para cambiar su perspectiva cuando más lo necesita”.

En Barcelona, Madrid y Málaga, Uribe ofrecerá una charla de presentación del libro y un taller intensivo de fin de semana, donde se profundizará en sus métodos y enseñanzas. Las actividades están dirigidas a todo público, no se requiere experiencia previa, solo apertura para aprender desde una mirada más amplia.

Más información e inscripciones AQUÍ.

Barcelona

Charla y libro: jueves, 5 de junio

Taller intensivo: sábado 7 y domingo 8 de junio

Lugar: Hotel HCC Montblanc

Madrid

Charla y libro: jueves, 12 de junio

Taller intensivo: sábado 14 y domingo 15 de junio

Lugar: Zentro Urban

Málaga

Charla y libro: jueves, 26 de junio. Cámara de Comercio de Málaga

Taller intensivo: sábado 28 y domingo 29 de junio. Quantum Center