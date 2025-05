´El Delirio de la Física´; Un viaje apasionante por los Misterios de la realidad.

CÍRCULO ROJO.- La literatura de divulgación científica recibe una nueva joya con "El Delirio de la Física", el primer ensayo de TATI Aguilar, una obra que invita a los lectores a descubrir la conexión entre la ciencia y la filosofía de una manera accesible y apasionante. Publicado por Editorial Círculo Rojo, este libro está destinado a todo aquel que, sin ser físico de profesión, sienta la necesidad de comprender mejor el mundo que le rodea.

Con un lenguaje ameno y sin tecnicismos innecesarios, "El Delirio de la Física" plantea preguntas fundamentales: ¿De qué está hecho el universo? ¿Existe un orden subyacente en el aparente caos? ¿Podremos alguna vez desentrañar los misterios de la consciencia y la realidad? Lejos de ser un tratado hermético, el libro se presenta como una guía para el lector común, aquel que ha escuchado términos como "materia oscura", "relatividad" o "multiversos", pero nunca ha encontrado una explicación clara y comprensible.

TATI Aguilar ha dedicado dos años a la investigación y escritura de esta obra, impulsado por una fascinación genuina por la física y sus sorprendentes teorías. "La física no es solo un conjunto de fórmulas y ecuaciones: es una forma de entender nuestro lugar en el cosmos", afirma el autor. En "El Delirio de la Física", ciencia y filosofía se entrelazan para ofrecer una experiencia de lectura reveladora y estimulante.

Dirigido a cualquier persona con un espíritu inquieto, este ensayo permite adentrarse en temas complejos con explicaciones claras y estructuradas. "Este libro es para quienes sienten una atracción natural por los grandes enigmas del universo, pero que, por falta de tiempo o formación específica, no han podido explorarlos con profundidad", explica el autor. Su propuesta es sencilla: hacer de la física un conocimiento accesible y disfrutable.

SINOPSIS

¿Qué es la realidad? ¿Crees que lo que percibes es todo lo que existe? Desde las partículas subatómicas, que desafían las leyes de la física clásica, hasta las fuerzas invisibles que gobiernan el cosmos, nuestro universo parece repleto de enigmas que la ciencia apenas comienza a desvelar y que desafían nuestras certezas más profundas. ¿Cómo pueden comunicarse partículas separadas a millones de años luz? ¿Cómo es posible que la acción de «observar» sea la que «crea» la realidad? Los recovecos de la mecánica cuántica, en donde lo imposible se convierte en norma y lo inverosímil toma forma, podrían parecer extractos de la más audaz obra de ciencia ficción, pero son la esencia misma de una realidad que nos obliga a replantear nuestra concepción del mundo.

Este libro nos introduce en un terreno en donde física y filosofía se entrelazan, desdibujando fronteras y abriendo paso a un análisis más profundo. No trata solo de ciencia, es una reflexión sobre el sentido mismo de nuestra existencia y el lugar que ocupamos en un universo que parece diseñado para nuestro asombro.

A medida que se desentrañan los secretos de la materia, la luz, el tiempo o la energía, surgen preguntas aún más inquietantes: ¿Cuál es nuestro papel en un universo que parece tejido para sorprendernos? ¿Cuál es la naturaleza de nuestra consciencia? En ese punto, la física nos introduce en un sendero aún más apasionante.

¿Estás preparado para cruzarlo?

Tati

AUTOR

TATI A. es un emprendedor multidisciplinar marcado por un espíritu aventurero en continua búsqueda de nuevos horizontes. Moldeado por diferentes influencias y la experiencia de haber residido en diferentes países, su trayectoria actual abarca sectores tan diversos que van de la energía fotovoltaica a la producción audiovisual y musical. Navegar en campos aparentemente tan dispares le ha permitido desarrollar una gran versatilidad que se refleja en cada una de sus iniciativas. Todo ello le ha llevado a canalizar su pasión hacia la escritura, dedicándose por completo a la creación literaria en esta nueva etapa. Fruto de todo ello, y de un entusiasmo desbordante, surge este personalisimo proyecto, en el cual TATI Aguilar nos muestra la fascinacion por las delirantes revelaciones que nos desvela la física moderna. Con ello, el autor insta al lector a redescubrir el mundo y cuestionar todo aquello que le rodea.

