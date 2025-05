Atena Equity Partners entra en España con un importante plan de expansión centrado en compra de pymes

El plan de la firma de private equity apunta a compañías con una facturación superior a 10 millones de euros y un EBITDA entre 1M€ y 4M€. Atena Equity Partners acaba de adquirir Manufacturas Polisac, una empresa especializada en la fabricación y comercialización de films técnicos y envases plásticos flexibles. Dicha compra se suma a la de la portuguesa Plastrofa y crea un grupo ibérico con una facturación superior a los 24 millones de euros y 130 empleados Atena Equity Partners apuesta por España con el diseño de un importante plan de expansión, centrado en la adquisición de pymes. Su primera inversión ha sido la adquisición de Manufacturas Polisac, compañía especializada en bolsas técnicas para sectores como el logístico, industrial, alimentario y de seguridad. Esta operación, canalizada a través de su fondo Atena II, supone un paso estratégico en la expansión de la gestora en el mercado español y consolida su compromiso con el tejido industrial local. Además, la integración de Polisac con la portuguesa Plastrofa permitirá crear un grupo ibérico con una posición destacada en el sector de los envases técnicos y flexibles.

El nuevo grupo, con producción en España y Portugal y más de 130 empleados, exporta a más de una decena de países, alcanzando una facturación agregada superior a los 24 millones de euros. Sus soluciones permiten reducir en un 70% el consumo de plástico en comparación con los envases convencionales de plástico rígido, captando clientes en países como Portugal, España, Francia, Alemania y Bélgica.

Miguel Lancastre, socio fundador de Atena Equity Partners, afirma: "Atena tiene un compromiso con el desarrollo de las empresas adquiridas, en particular en su expansión orgánica y crecimiento mediante adquisiciones, permitiendo ganar tamaño y escala. La adquisición de Manufacturas Polisac crea un grupo de dimensión ibérica y refuerza su potencial de desarrollo, permitiendo explorar sinergias y oportunidades de crecimiento".

La creación de un grupo ibérico permite fuertes sinergias comerciales y operativas, reforzando la capacidad del grupo para responder a las necesidades de sus clientes actuales y crecer mediante la captación de nuevos clientes a nivel nacional e internacional.

Atena Equity Partners, interesada en la adquisición de pymes en España

Atena Equity Partners está atenta a oportunidades de inversión en España que permitan acelerar el crecimiento y la expansión global de sus participadas actuales o nuevas, y que también contribuyan a la creación de grupos ibéricos de referencia en sus sectores de actividad. La gestora lanzó recientemente el fondo Atena III, lo que le valió el reconocimiento del jurado de los Private Equity Wire European Awards, en los que ha sido finalista.

"En Atena Equity Partners trabajamos activamente con los equipos de gestión de nuestras participadas en el desarrollo de planes de expansión global, mejora operativa y consolidación sectorial. Por eso, nos interesa en invertir en empresas de la península ibérica que permitan crear actores líderes en sus sectores, promoviendo sinergias y generando nuevas oportunidades", afirma Miguel Lancastre.

Los fondos gestionados por Atena Equity Partners invierten en compañías que necesiten asegurar su sucesión o reestructuración, así como en movimientos de consolidación sectorial y en unidades de negocio o empresas en las que los grupos accionistas busquen desinvertir (carve-outs). Sus fondos están interesados en empresas de todos los sectores de actividad, especialmente en áreas como la industria, los servicios empresariales, la salud y las tecnologías de la información. Las empresas, preferentemente, deben tener una facturación superior a los 10 millones de euros u EBITDA entre 1 millón y 4 milliones de euros, con resultados positivos o negativos.

Entre las participadas de los fondos gestionados por Atena Equity Partners se encuentran empresas como las innovadoras clínicas dentales MALO CLINIC, la empresa de moldes Tecnifreza, la farmacéutica Sidefarma, la empresa de acabados textiles de lujo Quinta & Santos, la red de hospitales privados Unisana Hospitais, la empresa líder ibérica en juguetes STEAM Science4You, la productora y comercializadora de productos de cerámica Matcerâmica, el grupo especialista en ciberseguridad e IT Redshift o la correduría de seguros NacionalGest.

La adquisición de Manufacturas Polisac es la inversión más reciente, que se produce dos años después de que Atena Equity Partners entrara en el sector de envases plásticos con la adquisición de la portuguesa Plastrofa. Durante este periodo, la gestora profesionalizó la gestión de Plastrofa, obtuvo la certificación alimentaria BRC, reforzó su capacidad productiva e invirtió en sostenibilidad con la instalación de una moderna unidad de tratamiento de compuestos orgánicos volátiles. Ahora, su estrategia de crecimiento en el sector se refuerza con la adquisición de Manufacturas Polisac, empresa con gran know-how en mercados complementarios y presencia en más de 10 países europeos.

En la adquisición de Manufacturas Polisac, Atena Equity Partners contó con el asesoramiento de Albia/IMAP (M&A), Deloitte España (due diligence financiera, fiscal y medioambiental) y Cuatrecasas (legal). Por parte del vendedor, el asesoramiento M&A y legal fue responsabilidad de Ecovis.

Apuesta por empresas líderes

Atena Equity Partners es una sociedad de capital riesgo que invierte en empresas líderes de mercado con sólidas posiciones competitivas en sus sectores. Sus fondos apuestan por situaciones de inversión donde su involucración operativa añade un valor significativo, tales como consolidaciones sectoriales, sucesiones, reestructuraciones y carve-outs.

Atena Equity Partners fue fundada por profesionales con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones y en procesos de desarrollo operativo, trabajando activamente con los equipos de gestión de sus participadas en el desarrollo de planes de expansión internacional, mejora operativa y consolidación sectorial. Los fondos gestionados por la sociedad de capital riesgo tienen como beneficiarios últimos, además del propio equipo gestor, instituciones europeas (no nacionales) y norteamericanas, entre ellas fondos de fondos, universidades y family offices.

Atena Equity Partners y sus fondos gestionados están autorizados y regulados por la CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.