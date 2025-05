Una joven obtiene más de 24.000 € tras ser embestida de camino al trabajo por un autobús fuera de servicio

La perseverancia jurídica, el análisis médico y la defensa técnica permiten revertir una primera sentencia injusta y lograr justicia para la víctima Entrevista a Josep Cuenca Haro, abogado en COCA Advocats

La historia de una joven que fue embestida por un autobús mientras se dirigía a su trabajo en un coche de alquiler ha puesto de manifiesto no solo la fragilidad de la rutina diaria, sino también la importancia de contar con una defensa jurídica experta. Este caso, gestionado por el despacho COCA Advocats, culminó en una sentencia firme que reconoce su derecho a ser indemnizada con más de 24.000 euros, contando principal e intereses. A través de esta entrevista, exploramos en profundidad los detalles del procedimiento legal, la lucha frente a la aseguradora y el valor de la perseverancia cuando se defienden los derechos de una víctima.

El caso de una joven de 28 años embestida por un autobús fuera de servicio mientras conducía un coche de alquiler camino al trabajo se ha resuelto con una sentencia favorable de la Audiencia Provincial de Barcelona, gracias a la labor de COCA Advocats. Conversamos con Josep Cuenca Haro, abogado responsable del procedimiento, sobre el desarrollo del caso y su significado jurídico.

Josep, ¿Cómo ocurrió el accidente que dio lugar a esta reclamación?

El accidente se produjo a primera hora de la mañana, mientras la víctima se dirigía a su trabajo y detiene el vehículo que conducía como consecuencia de la congestión del tráfico habitual en ese lugar. En ese momento, fue embestida por detrás por un autobús urbano sin pasaje, que circulaba fuera de servicio. El impacto fue tan violento que el vehículo quedó destrozado y la joven necesito ser extraída del vehículo por una Unidad de Bomberos que se desplazó al lugar de los hechos.

¿Qué tipo de lesiones sufrió la víctima?

Dada la gravedad de las lesiones sufridas por la conductora del turismo, se desplazó al lugar del accidente una unidad medicalizada del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), evidenciando desde la primera asistencia que la cliente presentaba afectaciones neurológicas como consecuencia del fuerte impacto recibido. Trasladada al centro médico de urgencias se confirma que la paciente sufre síntomas compatibles con afectación cervical grave: adormecimiento de las manos, dolor persistente e irradiado, confirmándose posteriormente un diagnóstico de hernia discal postraumática y aguda. Los síntomas explicados por la paciente a lo largo de todo el proceso médico fueron fundamentales para demostrar el nexo causal entre el accidente y las secuelas.

¿Qué respuesta ofreció la aseguradora del autobús en un primer momento?

La aseguradora desde el primer momento trató el accidente como un caso menor, simplificando el caso y ofreciendo el pago de una indemnización mínima que no llegaba ni a cubrir los días de tratamiento médico y negando que la conductora pudiera sufrir secuelas como consecuencia del fuerte golpe recibido. En su valoración, ni siquiera reconocieron los desplazamientos ni otros daños derivados.

¿Qué estrategia siguieron desde COCA Advocats ante esa negativa?

Ante la postura injusta y abusiva de la aseguradora responsable del accidente, se decidió judicializar el tema para defender los derechos de nuestra cliente. Presentamos una demanda completa, incluyendo informes periciales de traumatología, neurología y radiología. Nuestra prioridad fue demostrar con objetividad la existencia de una hernia discal postraumática, como secuela permanente, el perjuicio moral y los gastos derivados del tratamiento. El caso requería precisión técnica y una línea argumental muy sólida.

La primera sentencia no fue satisfactoria. ¿Qué sucedió entonces?

Exacto. El Juzgado de Primera Instancia apenas reconoció daños y nos vimos obligados a recurrir ante la Audiencia Provincial de Barcelona, condenando a la aseguradora demandada al pago de 30,00 euros, como gastos derivados de transporte. Fue un momento difícil para la víctima, porque después de años de lucha, la respuesta inicial fue desalentadora.

¿Qué cambió en la Audiencia Provincial?

Todo. La Audiencia valoró con detalle la documentación y los informes médicos que aportamos. Reconoció la mayor especialización de nuestros peritos frente al informe generalista de la aseguradora, y aceptó la coherencia de nuestra reclamación en base al seguimiento médico desde el inicio del tratamiento. Eso fue clave para dar validez al origen traumático de la lesión.

¿Cuál fue el resultado final?

La indemnización superó los 24.000 euros, en concepto de principal e intereses, condenando a la aseguradora demandada al pago de las costas judiciales. Se reconocieron las secuelas neurológicas, el perjuicio personal particular y los gastos derivados del caso. La sentencia ya es firme y ha sido incluida en las bases de datos jurídicas de referencia como Aranzadi y VLex.

¿Qué balance hace del caso como abogado responsable?

Muy positivo, no solo por el resultado, sino por el mensaje que deja: una negativa inicial no es definitiva. Con perseverancia, rigor técnico y acompañamiento constante al cliente, se puede revertir la situación más adversa. Este caso es ejemplo de ello.

¿Cómo vivió la víctima todo este proceso?

Con momentos de decepción y angustia, como es natural. Pero desde el primer día le ofrecimos transparencia, apoyo emocional y confianza. No basta con tener razón: hace falta poder demostrarla, sostenerla y no rendirse. Esa es nuestra filosofía en COCA Advocats.

¿Qué valor aporta un despacho especializado en responsabilidad civil como el vuestro frente a otros enfoques más generalistas?

La especialización lo es todo en este tipo de casos. No se trata solo de conocer la ley, sino de saber interpretarla con visión médica, jurídica y estratégica. En COCA Advocats actuamos como un engranaje sincronizado: cada detalle cuenta, y cada caso se trata con el máximo compromiso profesional y humano.

¿Qué le diría a una persona que ha sufrido un accidente similar y no sabe si reclamar?

Que no se quede con la primera respuesta que reciba. Que se asesore, que se informe, que busque un despacho que le acompañe de verdad. Muchas veces, con una buena dirección legal, se puede transformar un “no” en un resultado justo.

¿Cómo definiría la filosofía de trabajo de COCA Advocats?

Defendemos una justicia que requiere conocimiento, pero también humanidad. Nos implicamos de verdad, porque sabemos que detrás de cada caso hay una vida que ha sido alterada. Para nosotros, no existen casos pequeños. Solo causas importantes.

Este caso no solo representa una victoria jurídica, sino también una muestra de que la justicia es posible cuando se camina con determinación, claridad y el respaldo de un equipo comprometido. En COCA Advocats creemos que cada paso cuenta, y que con el acompañamiento adecuado, toda víctima puede recuperar la confianza y dar un giro a su historia.

COCA Advocats es un despacho de abogados especializado en responsabilidad civil y en la defensa legal de las víctimas. Casos como este reflejan la esencia de su trabajo: una defensa técnica impecable, un profundo compromiso humano y la firme convicción de que toda víctima merece ser escuchada y resarcida. Su objetivo no es solo ganar casos, sino cambiar vidas, acompañando a quienes han sufrido injustamente y devolviéndoles la confianza en sus derechos. Con cada actuación legal, el despacho reafirma su compromiso de ser el apoyo firme que sus clientes necesitan, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Josep Cuenca Haro

Abogado en COCA Advocats