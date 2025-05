​Más del 67% de los fumadores diarios asegura querer dejar de fumar

El consumo de tabaco provoca más de 50.000 muertes al año en España y más de 8 millones en todo el mundo. Aunque 2024 marcó un récord histórico con las cifras más bajas de consumo en los últimos 30 años, el tabaquismo sigue siendo la principal causa de enfermedad y muerte evitable, tanto en nuestro país como a nivel global.



El tabaquismo está relacionado con la aparición de numerosas patologías y es la principal causa de gran parte de las muertes por cáncer de pulmón, así como de más del 50% de las enfermedades cardiovasculares6. Además, cualquier exposición al humo del tabaco es perjudicial: incluso quienes no fuman, pero respiran aire contaminado, están en riesgo. Este hecho provoca que, cada año, 1,3 millones de personas mueran por tabaquismo pasivo.

La mayoría de los fumadores que conocen los riesgos del tabaco desean dejarlo1. Según datos de la encuesta sobre alcohol y otras drogas en España (EDADES), impulsada por el Ministerio de Sanidad, en el último año un 67,7% de quienes fuman a diario se ha planteado dejarlo1, y un 44,1% no solo lo ha considerado, sino que también lo ha intentado.

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra cada 31 de mayo, Pfizer ha impulsado una acción de comunicación bajo el lema “Dejar de fumar no es fácil. Pero cosas más difíciles has logrado”, con el objetivo de contribuir a concienciar a la población general de que, aunque dejar de fumar puede ser un reto, está al alcance de cualquiera, así como la importancia de contar con ayuda profesional en este proceso.

Abandonar el tabaco: el primer paso para una vida más saludable

Cada intento de dejar de fumar representa un avance hacia el abandono definitivo y mantenerse un tiempo sin tabaco, demuestra que se puede vivir sin depender de él. Además, en este proceso, es importante tener en cuenta que las recaídas pueden ser frecuentes, pero se pueden evitar con estrategias como:

< Identificar los momentos o situaciones asociadas con el consumo del tabaco e intentar evitarlos. < Mantener una actitud positiva durante todo el proceso para lograr el objetivo. < Tener presentes los logros alcanzados y las razones que uno tiene para dejar de fumar. < Analizar qué ha llevado a esa recaída y buscar actividades que se puedan hacer en el lugar de fumar.

Impacto positivo de dejar de fumar

Abandonar el tabaquismo no solo mejora la salud, sino que también tiene un impacto muy positivo en la calidad de vida en muchos aspectos, como la recuperación de los sabores de las comidas y una mayor percepción de los olores. Además, dejar de fumar elimina el mal olor del aliento, cabello y ropa, y aporta más energía para disfrutar de las actividades cotidianas.

Para la Dra. Eva Cabrera César, especialista en neumología y coordinadora del área de tabaquismo de Neumosur (Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur), “dejar de fumar marca el inicio de una transformación profunda en la salud del paciente y su calidad de vida. Con el tiempo, los riesgos de infarto y enfermedades cardiovasculares disminuyen y la función respiratoria mejora. Tras un año sin fumar, el riesgo de sufrir un ataque al corazón se reduce a la mitad; y, pasados diez años, el riesgo de infarto y cáncer de pulmón se asemeja al de una persona no fumadora”.

Dejar de fumar en cualquier momento contribuye a recuperar años de vida, y hacerlo antes de los 40 años puede reducir hasta en un 90% el riesgo de morir por una enfermedad relacionada con el tabaquismo. El tabaco está directamente relacionado con un amplio abanico de patologías crónicas y potencialmente mortales. Se estima que es responsable del 20% de todos casos de cáncer, y de más del 90% de los casos de cáncer de pulmón. Además, contribuye al desarrollo del 30% de las cardiopatías coronarias6 y es la causa principal de más del 90% de los casos bronquitis.