Guillermo Chillemi, mentor de empresarios familiares: "Es mejor desarmar la empresa que perder la familia"

En España, miles de empresarios familiares viven atrapados en el negocio que ellos mismos construyeron. Cansancio, conflictos, falta de sucesión y vínculos tensionados son parte del precio oculto que pagan por sostener una estructura que no les devuelve libertad. Guillermo Chillemi, mentor especializado en empresas familiares, abre una conversación incómoda, pero necesaria: cómo evitar que lo que se construye con amor termine por romper a quienes más se ama En España, más del 85 % del tejido empresarial está compuesto por empresas familiares. Son la base silenciosa de la economía y, en muchos casos, el orgullo de varias generaciones. Pero también son uno de los entornos más complejos y frágiles cuando no hay orden, reglas claras ni planificación a futuro.

Una empresa familiar no es solo una organización productiva: es un ecosistema emocional donde se cruzan autoridad, afecto, roles, mandatos y expectativas personales. Cuando esos límites no están bien definidos, la tensión se traslada del negocio a la mesa familiar, y viceversa.

Es ahí donde aparecen frases que se escucha una y otra vez de boca de clientes:

"No puedo delegar, nadie hace las cosas como se hacen siempre"

"Todo depende de mí y ya cansé"

"En casa no se habla de otra cosa que no sea trabajo"

Y lo más revelador es que estos relatos no vienen de empresarios inexpertos ni de negocios en crisis. Vienen de hombres y mujeres que han logrado construir algo valioso, pero que viven atrapados en su propia creación. Que están presos en su empresa y, sin darse cuenta, han dejado de liderar para convertirse en el engranaje que sostiene todo.

El precio que pagan es alto: agotamiento físico y mental, soledad en la toma de decisiones, distanciamientos familiares, la etiqueta de ser "el malo de la película", y una estructura que no crece porque no puede funcionar sin ellos. Pronto, el cuerpo empieza a dar señales: gastritis, migrañas, fatiga crónica, síndrome de burn-out, y ese sentimiento profundo de cargar la empresa sobre los hombros, cada día.

El verdadero problema no es el mercado, ni los equipos, ni siquiera la competencia

El verdadero problema es seguir gestionando una empresa madura con el mismo modelo con el que se fundó. Sin reglas claras. Sin objetivos reales. Sin profesionalización. Sin un plan de sucesión.

Es habitual encontrar familiares en puestos clave sin formación ni roles definidos, donde los vínculos emocionales pesan más que las decisiones estratégicas. Y cuando eso se combina con el miedo a soltar, el resultado es peligroso: relaciones familiares deterioradas, climas laborales tensos y negocios que comienzan a fracturarse desde dentro.

No hay empresa familiar que resista mucho tiempo si no se pone en orden. Y, más aún, no vale la pena sostener una empresa si eso implica perder a la familia en el camino.

Esta es una realidad dura, pero conocida para quienes acompañan desde dentro estos procesos. El deterioro no siempre se refleja en los balances; a veces se ve en los silencios, en las miradas, en las conversaciones que no se tienen y en las decisiones que nadie se anima a tomar.

En algún momento, todo empresario familiar tiene que elegir: ¿va a seguir cargando con todo como si fuera el único capaz? ¿O se va a atrever a mirar su empresa con otros ojos, a reconocer que crecer también es soltar, y que el verdadero legado no es solo económico, sino emocional y humano?

"Porque si no lo hace, si no cambia, si no actúa, lo que hoy sostiene con tanto esfuerzo puede desmoronarse frente a sus ojos. La empresa, la familia y hasta su salud pueden empezar a resquebrajarse sin que nadie lo advierta a tiempo".

"No se trata de fórmulas mágicas y esto no se logra sin trabajo y disciplina. Se trata de abrir la conversación. De animarse a ordenar. De volver a liderar, de verdad. Porque lo que se construyó con tanto esfuerzo no merece terminar convertido en una carga. Y porque todavía se está a tiempo de cambiar la historia".