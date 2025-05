El Foie Gras: el gran protagonista de la primera guerrilla dinner madrileña

Un total de 25 influencers, y periodistas gastronómicos, se han dado cita en Madrid para dar rienda suelta a sus habilidades culinarias, enfrentándose en una batalla culinaria única, cuyo ingrediente estrella ha sido el Foie Gras. Enrique de Prado, presidente de Interpalm: "Con esta Guerrilla Dinner queríamos demostrar que el Foie Gras no es un producto exclusivo para ocasiones especiales, sino un ingrediente con enormes posibilidades para el día a día" El Foie Gras vuelve a ser el protagonista indiscutible de las mesas madrileñas. En el marco de las actividades previstas para el segundo año de la campaña europea "El Foie Gras en Reels", cuyo objetivo es la divulgación del producto entre jóvenes de 18 a 35 años, se ha organizado una Guerrilla dinner en la que han participado influencers y periodistas gastronómicos.

La primera Guerrilla Dinner sobre Foie Gras celebrada en España sorprendió a los asistentes con una experiencia gastronómica sin precedentes. Con el Foie Gras como protagonista, el evento rompió las barreras de lo convencional, ofreciendo una velada dinámica que conquistó los paladares de todos los presentes.

Los participantes se dividieron en 5 grupos para enfrentarse al reto culinario de la jornada: elaborar un entrante con el Foie Gras como ingrediente principal en tiempo récord.

El jurado, compuesto por Miguel Vidal, chef del restaurante Bancal y conductor de la jornada, y Enrique de Prado, presidente de Interpalm, valoró los platos resultantes y la rapidez en la ejecución para encumbrar a los campeones, que recibieron un diploma honorífico.

El equipo ganador elaboró una exquisita terrina de Foie Gras que destacó por su delicadeza y sabor, dejando en evidencia la versatilidad del producto tanto en presentaciones clásicas como contemporáneas.

Además, los comensales pudieron explorar de forma directa las distintas cualidades del Foie Gras, su textura, su sabor y sus múltiples aplicaciones en la cocina, mientras descubrían en detalle los procesos detrás de su producción.

Tras este desafío sorpresa, la velada continuó con una cena con platos como sardinas en escabeche con mousse de Foie Gras y pesto, huevo de corral y Foie Gras micuit, albóndigas de ternera y bloc de Foie Gras con puré Robuchon y flan de Foie Gras.

Durante la cena, los asistentes pudieron compartir ideas en un espacio de interacción, aprendizaje y creatividad, en el que descubrieron nuevas formas de incorporar el Foie Gras en la cocina diaria, resaltando cómo este ingrediente, a menudo asociado con la alta gastronomía, puede reinventarse en el día a día y a lo largo de todo el año, haciéndolo accesible y atractivo para las nuevas generaciones.

"Con esta Guerrilla Dinner queríamos demostrar que el Foie Gras no es un producto exclusivo para ocasiones especiales, sino un ingrediente con enormes posibilidades para el día a día. Hemos visto cómo los asistentes lo han utilizado con creatividad y sin miedo, y eso es exactamente lo que buscamos: que las nuevas generaciones lo hagan suyo", aseguraba Enrique de Prado, presidente de Interpalm.

Con una propuesta única que combina artesanía, tradición y gastronomía, se reafirma el compromiso de renovar la percepción del Foie Gras y hacerlo accesible también a los más jóvenes, demostrando que es posible reinterpretarlo no solo en contextos modernos y creativos, sino también desde la comodidad de nuestros hogares.

